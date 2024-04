ભ્રષ્ટ નેતાઓ માટે વોશિંગ મશીન છે  ભાજપ?

નવી દિલ્હીઃ ભાજપ એવું વોશિંગ મશીન છે, જ્યાં કોઈ પણ ભ્રષ્ટ નેતા પક્ષમાં સામેલ થાય તો તેની છબિ સાફસૂથરી બની જાય છે. વિપક્ષ એવું કહીને સત્તાધારી ભાજપ પર નિશાન સાધતો રહ્યો છે. વર્ષ 2014થી વિપક્ષના જે 25 નેતાઓ પર ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપ હતા, તેમાંથી 23ને ભાજપના પાલામાં આવવાથી રાહત મળી છે, એમાં 10 કોંગ્રેસી હતા, ચાર-ચાર NCP અને શિવસેનામાં હતા, ત્રણ TMCના હતા, બે TDPના હતા અને એક-એક SP અને YSRPમાં હતા.

લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે બીજી પાર્ટીમાંથી આવેલા કેટલાય ભ્રષ્ટ નેતાઓને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. નવીન જિંદાલની સામે CBI અને EDએ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, પણ તેઓ માર્ચ, 2024માં ભાજપમાં આવ્યા અને થોડા દિવસોમાં પાર્ટીની ટિકિટ મેળવી હતી. આવું જ એક બીજું ઉદાહરણ ગીતા કોડાનું પણ છે, જે કોંગ્રેસથી ભાજપમાં આવતાં ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. તેમના પતિ મધુ કોડાની વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારના કેટલાક કેસ પેન્ડિંગ છે.

Modi ji’s Washing Machine has become “Fully Automatic” — the moment you join the BJP, you are squeaky clean !

Despotic misuse of investigative agencies by Modi-Shah as a political weapon has not only hit the autonomy of these agencies, but has become a curse to Level Playing… pic.twitter.com/DZXvKk2CoW

— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 3, 2024