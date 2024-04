બોક્સર વિજેન્દર સિંહ ભાજપમાં જોડાયા

લોકસભા ચૂંટણી 2024 પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય બોક્સર વિજેન્દર સિંહ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા છે. વિજેન્દર સિંહ બીજેપી હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા અને પાર્ટીની સદસ્યતા લીધી. અગાઉ એવી ચર્ચા હતી કે કોંગ્રેસ વિજેન્દરને મથુરાથી ભાજપના ઉમેદવાર હેમા માલિની સામે મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. સિંહને 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં દક્ષિણ દિલ્હી બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ ચૂંટણીમાં તેમને ભાજપના રમેશ બિધુરી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

Boxer Shri Vijender Singh joins the BJP at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/0CoJyvHCBq

— BJP (@BJP4India) April 3, 2024