શું આપ પાર્ટીના ચૂંટણી કેમ્પેન પર ECએ પ્રતિબંધ મૂક્યો?

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટીએ દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણી પંચે પાર્ટીના લોકસભા ચૂંટણીપ્રચારના કેમ્પેન સોન્ગ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. આપ પાર્ટીએ ચૂંટણી કેમ્પેન સોન્ગ ‘जेल के जवाब में हम वोट देंगे’ પર ચૂંટણી પંચ દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવાનો આરોપ મૂક્યો છે. હવે ચૂંટણી પંચ તરફથી આ આરોપોનો વિસ્તારથી જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી પંચે પાર્ટીના આ ચૂંટણી કેમ્પેનને કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક નિયમ 1994નું ઉલ્લંઘન જણાવ્યું હતું. ચૂંટણી પંચે આ ગીતને લઈ આઠ વાંધાવચકા રજૂ કર્યા હતા. પંચનું કહેવું છે કે અમારા તરફથી આ ગીત પર પ્રતિબંધ નથી મૂકવામાં આવ્યો. આ કેમ્પેનમાં અન્ય પક્ષો માટે વાંધાજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પાર્ટીએ ચૂંટણી કેમ્પેન માટે બે મિનિટનું ગીત બનાવ્યું છે અને એને ગઈ કાલે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગીતને પાર્ટીના નેતા દિલીપ પાંડેએ લખ્યું હતું. પાર્ટીએ આરોપ લગવ્યો હતો કે પંચ તરફથી આ ગીત પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પાર્ટીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તો પાર્ટીના પ્રચારમાં આ ગીતનો ઉપયોગ ના કરે.

