અરવિંદ કેજરીવાલ મમતા બેનર્જીને મળ્યા, કહ્યું- તમામ પક્ષોએ વટહુકમ વિરુદ્ધ એક થવું જોઈએ

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકારના વટહુકમને લઈને મંગળવારે (23 મે) પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન, દિલ્હી સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી આતિશી, સાંસદ સંજય સિંહ અને રાઘવ ચઢ્ઢા પણ હાજર હતા.

બેઠક બાદ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે જ્યાં તેમની (BJP) પાસે સરકાર નથી, ત્યાં શાસન રાજ્યપાલ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. કેજરીવાલે દાવો કર્યો કે અમારી સરકારને કામ કરવા દેવામાં આવી રહ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં આ અહંકારી સરકાર (કેન્દ્ર સરકાર)ને દૂર કરવી જરૂરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે અમારી તમામ સત્તા છીનવી લીધી છે. આ લોકો (કેન્દ્ર સરકાર) સીબીઆઈનો દુરુપયોગ કરીને દેશભરની વિપક્ષી સરકારોને હેરાન કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે.

#WATCH | This government has become a government ‘of the agency, by the agency and for the agency’. We fear the Central govt might change the Constitution, they might change the name of the country… They don’t even respect the Supreme Court verdicts: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/JHisRxfUUB

— ANI (@ANI) May 23, 2023