ડૉ. મયંક ત્રિવેદી એક્સેલન્સ એવોર્ડ ફોર યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરિયનથી સન્માનિત

વડોદરા: એમ.એસ. યુનિવર્સિટી ખાતે આવેલા હંસા મહેતા લાઇબ્રેરીના મુખ્ય ગ્રંથપાલ મયંક ત્રિવેદી છે. જેમને “ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન (LIS) વ્યવસાયને સશક્ત બનાવવામાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ અને અમૂલ્ય યોગદાન” બદલ યુનિવર્સિટી ગ્રંથપાલ માટે LIS શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા છે.“વિકસિત ભારત 2047 માટે પુસ્તકાલયોનું પરિવર્તન: ઉચ્ચ શિક્ષણ, જાહેર અને સમુદાય પુસ્તકાલયોમાં ડિજિટલ નવીનતા સેવાઓને આગળ ધપાવવી” થીમ પર SVSU-ICTL 2025 આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદમાં આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. આ પરિષદનું આયોજન સ્વામી વિવેકાનંદ સુભાર્તી યુનિવર્સિટી, મેરઠ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું અને સોસાયટી ફોર ઇન્ફર્મેશન રિસર્ચ એન્ડ સ્ટડીઝ, નવી દિલ્હીના સહયોગથી આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું.21-22 નવેમ્બરના રોજ આયોજિત બે દિવસીય કાર્યક્રમમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ, જાહેર અને સમુદાય પુસ્તકાલયોમાં ડિજિટલ નવીનતા વધારવા માટેની વ્યૂહરચનાઓનું અન્વેષણ કરવા માટે પુસ્તકાલયના નેતાઓ, ટેક્નોલોજિસ્ટ્સ, નીતિ નિષ્ણાતો અને વિદ્વાનોને એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા. જ્ઞાન-સંચાલિત ‘વિકસિત ભારત’ માટે AI-સક્ષમ ઍક્સેસ, ભવિષ્ય માટે તૈયાર પુસ્તકાલય ઇકોસિસ્ટમ્સ અને ડિજિટલ સેવા વિતરણ મોડેલો પર કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ.