MS ધોની રાજકારણમાં આવશે ! રાજીવ શુક્લાએ કર્યો ખુલાસો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ગણતરી મહાન કેપ્ટનોમાં થાય છે. ક્રિકેટના મેદાન પર તેની હોશિયારી વિરોધી ટીમ માટે હાર સાબિત થઈ. તેમને એક કુશળ વ્યૂહરચનાકાર માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમના વધુ સારા રાજકારણી સાબિત થવાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. ધોની હજુ સુધી રાજકારણમાં કૂદી પડ્યો નથી. જોકે, તેમના ઘણા ચાહકો ઇચ્છે છે કે ધોની રાજકારણમાં આવે. હવે BCCI ના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ આ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે.

Even the bcci selectors used to struggle with how to approach him : Rajiv Shukla #MSDhoni pic.twitter.com/eU5i1PXxgm

— Chakri Dhoni (@ChakriDhonii) February 2, 2025