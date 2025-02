દિલ્હી ચૂંટણી: PM મોદીના AAP સરકાર પર આકરા પ્રહાર

દિલ્હીના આરકે પુરમમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતી વખતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આમ આદમી પાર્ટી પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરાયેલા બજેટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું, વસંત પંચમી સાથે હવામાન બદલાવાનું શરૂ થાય છે. ત્રણ દિવસ પછી, 5 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં વિકાસની નવી વસંત આવવાની છે. આ વખતે દિલ્હીમાં ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. આ વખતે દેશના વિકાસથી આખી દિલ્હીને ફાયદો થશે. આ વખતે ભાજપ સરકાર છે.

મધ્યમ વર્ગ માટે સૌથી અનુકૂળ બજેટ

પીએમ મોદીએ કહ્યું, ગઈકાલે બજેટ રજૂ થયું ત્યારથી સમગ્ર મધ્યમ વર્ગ કહી રહ્યો છે કે આ બજેટ ભારતના ઇતિહાસમાં મધ્યમ વર્ગ માટે સૌથી મૈત્રીપૂર્ણ બજેટ છે. બજેટનું નામ સાંભળતા જ મધ્યમ વર્ગના લોકોની ઊંઘ ઉડી જાય છે. અમારી સરકારે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર આવકવેરો સંપૂર્ણપણે શૂન્ય કરી દીધો છે. આનાથી મધ્યમ વર્ગના લોકોના હજારો રૂપિયા બચશે. આવકવેરામાં આટલી મોટી રાહત પહેલાં ક્યારેય આપવામાં આવી નથી.

દિલ્હીમાં ડબલ એન્જિન સરકાર બનાવવી પડશે

રેલીને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, દેશની આર્થિક તાકાત વધી રહી છે. હું તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની ખાતરી આપું છું. આપણે એવી ડબલ એન્જિન સરકાર બનાવવી પડશે જે લડવાને બદલે દિલ્હીના લોકોની સેવા કરે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, આ વખતે બજેટથી દિલ્હીના વૃદ્ધોને પણ મોટો ફાયદો થશે. નિવૃત્ત કર્મચારીઓના કરમાં પણ ઘટાડો થશે અને તેમનું પેન્શન વધશે. ભાજપ વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વરદાન સાબિત થવા જઈ રહ્યું છે. દિલ્હી ભાજપ વૃદ્ધોને મોટી રાહત આપી છે. અમે 2500 રૂપિયા પેન્શનની જાહેરાત કરી છે. અમારી સરકાર બન્યા પછી વૃદ્ધોને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર પણ મળશે.

AAPda has wasted 11 years of Delhi.

I’d request every family in Delhi to allow us to serve you.

I guarantee that I’ll spare no effort to resolve every problem you have.

