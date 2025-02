સાપુતારામાં પેસેન્જર ભરેલી બસ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, 7ના મૃત્યુ

સાપુતારામાં મોટી દુર્ઘટના થઈ છે. પેસેન્જર ભરેલી બસ 200 ફુટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી છે, જેમાં 7 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. મહારાષ્ટ્રના નાશિક-ગુજરાત હાઈવે પર એક મોટો અકસ્માત થયો છે. એક લક્ઝરી બસ 200 ફુટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી છે. આ દુર્ઘટના રવિવાર સવારે લગભગ 5.30 કલાકે થઈ છે. પ્રાથમિક જાણકારી અનુસાર આ દુર્ઘટનામાં 7 યાત્રીઓના મૃત્યુ થયા છે અને 15 અન્ય ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. જેમાંથી અમુકની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે.

VIDEO | Gujarat: A bus fell into a deep valley in Dang district, leaving several injured. Deputy SP Sunil Patil says, “Some passengers have been rescued and are undergoing treatment… At around 4:30 am today, a luxury bus coming from Maharashtra overturned near Saputara – a hill… pic.twitter.com/eQNlxgV0Je

— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2025