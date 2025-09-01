મોદી-પુતિનની કારમાં 45 મિનિટની સિક્રેટ વાતચીત

ચીનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની મુલાકાત સતત હેડલાઇન્સમાં રહે છે. SCO કોન્ફરન્સ પછી, બંને નેતાઓ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પણ જોવા મળી. જોકે, વાતચીત પહેલા, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કારમાં 45 મિનિટ સુધી વાત કરી, જેની તસવીર ખુદ પીએમ મોદીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી છે.
ચીનના તિયાનજિનમાં SCO કોન્ફરન્સ સમાપ્ત થયા પછી, પીએમ મોદી અને પુતિનની મુલાકાત થોડે દૂર સ્થિત એક હોટલમાં નક્કી કરવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં, પુતિને લાંબા સમય સુધી કારમાં પીએમ મોદીની રાહ જોઈ નહીં, પરંતુ સ્થળ પર પહોંચ્યા પછી પણ, બંને નેતાઓ કારમાં બેસીને વાતો કરતા રહ્યા.
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc
— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
પુતિન મોદીની રાહ જોતા હતા
રાષ્ટ્રપતિ પુતિને SCO કોન્ફરન્સમાં પીએમ મોદીને જોતા જ તેમને ગળે લગાવી દીધા. આ મુલાકાતની તસવીરો શેર કરતા પીએમ મોદીએ લખ્યું કે તમને મળીને હંમેશા આનંદ થાય છે. તે જ સમયે, SCO પરિષદ પૂર્ણ થયા પછી, પુતિનને ભારત સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો માટે રવાના થવું પડ્યું. પરંતુ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પીએમ મોદી સાથે જવા માંગતા હતા. આવી સ્થિતિમાં, તેમણે 10 મિનિટ સુધી પીએમ મોદીની રાહ જોઈ.
45 મિનિટ સુધી કારમાં વાત કરી
PM મોદીના આગમન પછી, બંને નેતાઓ એક જ કારમાં સ્થળ પર જવા રવાના થયા. સ્થળ પર પહોંચ્યા પછી પણ, બંને નેતાઓએ કારમાં 45 મિનિટ સુધી વાત કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ વિશે માહિતી આપતા, PM મોદીએ લખ્યું-
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો વિશે વાત કરતા, PM મોદીએ કહ્યું, “તિયાનજિનમાં SCO દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથેની મુલાકાત અદ્ભુત હતી. અમે બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે વેપાર, ખાતર, અવકાશ, સુરક્ષા અને સંસ્કૃતિ પર ચર્ચા કરી. અમે યુક્રેનમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાથી લઈને ઘણા સ્થાનિક અને વૈશ્વિક વિષયો પર પણ ચર્ચા કરી. બંને દેશોની ખાસ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીએ વૈશ્વિક સ્થિરતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.”