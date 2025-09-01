મોદી-પુતિન અને જિનપિંગની ‘મહામુલાકાત’

ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યાના 24 કલાક પછી, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત કરી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિને કારણે ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, રશિયા અને ચીનના સરકારના વડાઓ સાથે મોદીની મુલાકાતને ભારત તરફથી ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

ભારત અને રશિયા હંમેશા ખભે ખભો મિલાવીને ચાલ્યા છે: પીએમ

પુતિન સાથેની મુલાકાતને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું, ભારત અને રશિયા હંમેશા સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ ખભે ખભો મિલાવીને ચાલ્યા છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના વધતા દબાણ વચ્ચે વૈશ્વિક નિષ્ણાતો આને ભારત તરફથી પુશબેક તરીકે જોઈ રહ્યા છે. મોદી અને પુતિન વચ્ચે ઉર્જા સહયોગની પણ ચર્ચા થઈ, જે એ સંકેત છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી અંગેની તેની નીતિમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યું નથી, જેમ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ઇચ્છે છે.

પીએમ મોદી પુતિન અને જિનપિંગને મળ્યા

પીએમ મોદી SCO સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ચીનના શહેર તિયાનજિનમાં છે. ત્યાં તેમણે પુતિન અને જિનપિંગ સહિત ઘણા વૈશ્વિક નેતાઓને મળ્યા. સમિટમાં ત્રણેય નેતાઓ કેવી ઉષ્માભરી મુલાકાત કરી તે અંગે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે.

પીએમ મોદી અને પુતિન એક જ કારમાં મુસાફરી કરી હતી

બેઠક શરૂ થાય તે પહેલાં, મોદી, જિનપિંગ અને પુતિન એક જગ્યાએ ખૂબ જ ખુશ મૂડમાં એકબીજા સાથે વાત કરતા જોવા મળ્યા હતા. બાદમાં, પુતિન અને મોદી સ્થળથી એક જ કારમાં વાટાઘાટ સ્થળ માટે રવાના થયા હતા.

પીએમ મોદીએ યુક્રેનનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો

પુતિન સામે યુક્રેનનો મુદ્દો ઉઠાવતા, મોદીએ કહ્યું, “અમે યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર સતત ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અમે તાજેતરના તમામ શાંતિ પ્રયાસોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. અમને આશા છે કે બધા પક્ષો રચનાત્મક રીતે આગળ વધશે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંઘર્ષનો અંત લાવવા અને કાયમી શાંતિ સ્થાપિત કરવાનો માર્ગ શોધવો પડશે. આ સમગ્ર માનવતાનો આહ્વાન છે.”

પીએમ મોદીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી

નોંધનીય છે કે પુતિનને મળ્યાના બે દિવસ પહેલા પીએમ મોદીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. ઝેલેન્સકીએ મોદીને પુતિનને મળે ત્યારે યુદ્ધવિરામ અંગે વાત કરવા વિનંતી કરી હતી. સોમવારે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ પુતિને SCO કોન્ફરન્સને સંબોધન કર્યું ત્યારે તેમણે યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવામાં ભારત અને ચીનની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી.

 

