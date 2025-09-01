250 કરોડ Gmail એકાઉન્ટ ખતરામાં! ગૂગલે ચેતવણી આપી – પાસવર્ડ ઝડપથી બદલો

ગૂગલે વિશ્વભરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા 250 કરોડથી વધુ Gmail એકાઉન્ટ્સ અંગે ગંભીર ચેતવણી જારી કરી છે. તાજેતરના ડેટા ભંગ પછી, હેકર્સ વપરાશકર્તાઓને વધુ આક્રમક રીતે નિશાન બનાવી રહ્યા છે. ગૂગલે બધા લોકોને તાત્કાલિક તેમના પાસવર્ડ બદલવા અને તેમના એકાઉન્ટ્સની સુરક્ષા મજબૂત કરવાની સલાહ આપી છે.
ડેટા લીક થવાનું વાસ્તવિક કારણ
થોડા સમય પહેલા ગૂગલે સ્વીકાર્યું હતું કે તેની સેલ્સફોર્સ સિસ્ટમ હેક કરવામાં આવી હતી. કંપની કહે છે કે આ સમય દરમિયાન લીક થયેલ ડેટા પહેલાથી જ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ વ્યવસાયિક માહિતી હતી. જો કે, Gmail અથવા Google Cloud વપરાશકર્તાઓનો ડેટા સીધો ચોરાઈ ગયો ન હતો. આમ છતાં, હેકર્સે આ માહિતીનો ઉપયોગ મોટા હુમલાઓ કરવા માટે કર્યો હતો.
સાયબર ક્રાઈમ ગ્રુપનું કાવતરું
ગુગલના મતે, શાઇનીહન્ટર્સ નામના ગુના જૂથે આ લીકનો લાભ લીધો છે. તેઓ હવે સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ હુમલાઓ એટલે કે કપટપૂર્ણ પદ્ધતિઓ દ્વારા Gmail વપરાશકર્તાઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આમાં IT સપોર્ટ સ્ટાફ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને પાસવર્ડ ચોરી કરવા જેવી ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, હેકર્સ એકાઉન્ટમાં ઘૂસણખોરી કરવામાં પણ સફળ થયા છે.
ગુગલની સલાહ
ગુગલએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે યુઝર્સે હવે બેદરકાર ન રહેવું જોઈએ. કંપનીએ પાસવર્ડ બદલવાની સાથે સાથે ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) ચાલુ કરવાની સલાહ આપી છે. ઉપરાંત, એકાઉન્ટમાં કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. 8 ઓગસ્ટના રોજ, ગુગલે આ ઘટનાથી પ્રભાવિત તમામ એકાઉન્ટ ધારકોને ઇમેઇલ દ્વારા પણ જાણ કરી હતી.