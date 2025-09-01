ચીનમાં પણ PM મોદીનો જલવો, નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગ

પીએમ મોદીનું આકર્ષણ ફક્ત ભારત કે અમેરિકા-બ્રિટન સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમણે વિશ્વભરના દેશો પર ઊંડી છાપ છોડી છે. હવે ચીનનું નામ પણ આ યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે. વાસ્તવમાં, પીએમ મોદી ચીનના પ્રવાસે ગયા છે, જ્યાં તેમણે તિયાનજિનમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન તેઓ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા અને જિનપિંગે પણ તેમને ઉષ્માભર્યા સ્વાગત કર્યું. ત્યારથી, પીએમ મોદી ચીની સોશિયલ મીડિયા પર પણ પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેમની ચર્ચા ફક્ત વેઇબો પર થઈ રહી છે, જેને ત્યાં ટ્વિટર કહેવામાં આવે છે.
વાસ્તવમાં, પીએમ મોદીની ચીન મુલાકાત બે દિવસની છે, જેના માટે તેમને ચીનની પ્રતિષ્ઠિત મેડ ઇન ચાઇના હોંગકી કાર આપવામાં આવી છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ તેમના સત્તાવાર પ્રવાસોમાં આ કારનો ઉપયોગ કરે છે. આ ઉપરાંત, સૌથી રસપ્રદ વાત એ હતી કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને પીએમ મોદી એક જ કારમાં મીટિંગ માટે નીકળ્યા હતા અને આ કાર ઓરસ કાર હતી. આ પુતિનની રાષ્ટ્રપતિ કાર છે, જેના પર ચીની રાજદ્વારી નંબર પ્લેટ હતી.
ચીની સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદી ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે
જ્યારે પીએમ મોદી પુતિનની કારમાં બેઠા, ત્યારે તેમણે ચીની ‘ટ્વિટર’ વેઇબો પર ટ્રેન્ડ કરવાનું શરૂ કર્યું. ‘મોદીએ પુતિનની કાર લીધી’ હાલમાં વેઇબો પર નંબર વન ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, પીએમ મોદી ચીની સર્ચ એન્જિન બાયડુ પર સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલ ટ્રેન્ડ પણ છે. ‘મોદી અને પુતિન ગળે મળ્યા અને હાથ પકડીને વાત કરી’ બાયડુ પર ટોપ ટ્રેન્ડ છે. ચીની લોકો ફક્ત તેમના વિશે જ વાત કરી રહ્યા છે.