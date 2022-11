G 20 શિખર સંમેલન : પીએમ મોદીએ વિશ્વને આપ્યો સંદેશ

G 20 શિખર સંમેલન : ઈન્ડોનેશિયાના બાલી શહેરમાં આજથી જી-20 સમિટ યોજાઈ રહી છે. વિશ્વના ઘણા નેતાઓએ અહીં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ જી-20માં ભાગ લેવા ઈન્ડોનેશિયા પહોંચ્યા હતા. ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં મંગળવારે 17મા જી-20 શિખર સંમેલનની શરૂઆત થઈ, જેમાં ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત વૈશ્વિક કક્ષાના અનેક નેતાઓ હિસ્સો લઇ રહ્યા છે. બે દિવસીય શિખર સંમેલનના પહેલા દિવસનું પહેલું સત્ર ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા વિષય પર આયોજિત થયું. જેમાં પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું હતું.

યુક્રેન યુદ્ધની વચ્ચે ભારતે ફરી એકવાર બંને દેશોને વાતચીતના માર્ગ પર પાછા ફરવાનો સંદેશ આપ્યો છે. ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં ચાલી રહેલી G20 સમિટમાં બોલતા PM નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમી દેશોને પણ કડક સંદેશ આપ્યો હતો. PM એ કહ્યું કે ભારતની ઉર્જા-સુરક્ષા વિશ્વના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને વિશ્વએ તેની કાળજી લેવી જોઈએ. મંગળવારે G20 સમિટમાં તેમના પ્રથમ સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું, આપણે ઊર્જાના પુરવઠા પર કોઈ પ્રતિબંધોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં અને ઊર્જા બજારમાં સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

પીએમ મોદીનો આ સંદેશ સીધો અમેરિકા સહિત પશ્ચિમી દેશો તરફ

પીએમ મોદીનો આ સંદેશ સીધો અમેરિકા સહિત પશ્ચિમી દેશો તરફ હતો. યુક્રેન પર રશિયાના હુમલા બાદથી અમેરિકાના નેતૃત્વમાં પશ્ચિમી દેશોએ તેના પર વિવિધ પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. તેની અસર ઉર્જા પુરવઠા પર પણ પડી રહી છે. જ્યારે પીએમ મોદીએ પ્રતિબંધોને પ્રોત્સાહન ન આપવાનો સંદેશ આપ્યો ત્યારે યુએસ પ્રમુખ જો બાઈડન સહિત વિશ્વના ટોચના નેતાઓ હાજર હતા.

A few months back, on 15th Aug, India celebrated 75 years of independence. Indonesia's independence day comes two days after India's – on 17th August. But Indonesia was fortunate to attain independence two years before India. There is a lot that India can learn from Indonesia: PM pic.twitter.com/v96qSjyd5f — ANI (@ANI) November 15, 2022

વૈશ્વિક પડકારોએ વિશ્વને બરબાદ કર્યું

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુક્રેન વિવાદને ઉકેલવા માટે “યુદ્ધવિરામ અને રાજદ્વારી” ના માર્ગ પર પાછા ફરવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. તેમણે રશિયન તેલ અને ગેસની ખરીદી સામે પશ્ચિમી દેશોના કોલ વચ્ચે ઊર્જાના પુરવઠા પરના કોઈપણ નિયંત્રણોને પ્રોત્સાહન આપવાનો વિરોધ કર્યો. વાર્ષિક G20 સમિટના સત્રને સંબોધતા મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આબોહવા પરિવર્તન, કોવિડ-19 વૈશ્વિક રોગચાળા અને યુક્રેનની કટોકટીને કારણે વૈશ્વિક પડકારોએ વિશ્વને બરબાદ કરી દીધું છે અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાને “ક્રેશ” કરી દીધી છે.

But in its 75-year-old long development journey, there is a lot that India can give to Indonesia. India's talent, technology, innovation, industry have made an identity for themselves before the world. Several big companies of the world have an Indian-origin CEO: PM Narendra Modi pic.twitter.com/g5JBkfyMWZ — ANI (@ANI) November 15, 2022

અમે વિશ્વને શાંતિનો નક્કર સંદેશ આપીશું: PM મોદી

ભારતના આગામી G20 પ્રમુખપદનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે તેમને વિશ્વાસ છે કે જ્યારે G20 “(ગૌતમ) બુદ્ધ અને (મહાત્મા) ગાંધીની ધરતી પર મળશે. ત્યારે આપણે બધા વિશ્વમાં શાંતિ લાવવા માટે એકસાથે આવીશું. ખોરાક પર આયોજિત સત્રમાં અને ઉર્જા સુરક્ષા, મોદીએ વૈશ્વિક સમસ્યાઓની અસરને રેખાંકિત કરી અને કહ્યું કે સમગ્ર વિશ્વમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની કટોકટી છે અને દરેક દેશના ગરીબ નાગરિકો માટે પડકારો વધ્યા છે. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક વિકાસ માટે ભારતની ઉર્જા-સુરક્ષા મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે. બજારની સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

Relations between India and Indonesia stand strong during both good and difficult times. In 2018, when Indonesia was affected by an earthquake, we immediately started operation Samudra Maitri: PM Narendra Modi at the Indian community event in Bali, Indonesia pic.twitter.com/EjDelBB4HT — ANI (@ANI) November 15, 2022

વડાપ્રધાને ઊર્જા પુરવઠા પર કોઈ પ્રતિબંધ ન મૂકવાની હાકલ કરી

યુક્રેન પર રશિયાના આક્રમણને પગલે રશિયાના તેલ અને ગેસની ખરીદી સામે પશ્ચિમી દેશોના કોલ વચ્ચે વડાપ્રધાને ઊર્જા પુરવઠા પર કોઈ પ્રતિબંધ ન મૂકવાની હાકલ કરી હતી. ભારત સબસિડીવાળા દરે રશિયન ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદે છે. મોદીએ કહ્યું કે ભારત સ્વચ્છ ઉર્જા અને પર્યાવરણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. 2023 સુધીમાં અમે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતોમાંથી અમારી વીજળીની અડધી જરૂરિયાતો ઉત્પન્ન કરીશું. સર્વસમાવેશક ઉર્જા સંક્રમણ માટે વિકાસશીલ દેશોને સમયસર અને સસ્તું ફાઇનાન્સ અને ટેક્નોલોજીનો ટકાઉ પુરવઠો જરૂરી છે.

યુક્રેનમાં યુદ્ધવિરામનો માર્ગ શોધવો પડશે : પીએમ મોદી

યુક્રેન સંઘર્ષ પર તેમણે સંકટને વાતચીત દ્વારા ઉકેલવા માટેના તેમના આહ્વાનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. “મેં વારંવાર કહ્યું છે કે આપણે યુક્રેનમાં યુદ્ધવિરામનો માર્ગ શોધવો પડશે અને કૂટનીતિના માર્ગ પર પાછા ફરવું પડશે. છેલ્લી સદીમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધે વિશ્વમાં તબાહી મચાવી હતી. હવે આપણો વારો છે. કોવિડ-19 વૈશ્વિક મહામારી પછી નવી વિશ્વ વ્યવસ્થા બનાવવાની જવાબદારી આપણા ખભા પર છે.

When people of Indonesia see photos of this yr's Bali Jatra on internet,they'll be proud & happy. Due to the issues arising due to COVID, some hurdles had cropped up. After several yrs, Bali Jatra Mahotsav is being celebrated on a grand scale with mass participation in Odisha: PM pic.twitter.com/Q355eMrKHV — ANI (@ANI) November 15, 2022

જી-20ના નેતૃત્વ માટે ઈન્ડોનેશિયાની પણ પ્રશંસા કરી

વડાપ્રધાને કહ્યું કે વિશ્વમાં શાંતિ, સૌહાર્દ અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નક્કર અને સામૂહિક સંકલ્પએ સમયની જરૂરિયાત છે. મોદીએ કહ્યું કે તેની અધ્યક્ષતા દરમિયાન ભારત તમામ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર વૈશ્વિક સર્વસંમતિ બનાવવા માટે કામ કરશે. વડાપ્રધાન મોદીએ પડકારજનક વાતાવરણ વચ્ચે જી-20ના નેતૃત્વ માટે ઈન્ડોનેશિયાની પણ પ્રશંસા કરી હતી. મોદીએ કહ્યું ક્લાઈમેટ ચેન્જ, કોવિડ-19 વૈશ્વિક મહામારી અને યુક્રેન સંકટ અને તેનાથી ઉદ્ભવતા વૈશ્વિક પડકારો આ બધાએ મળીને વિશ્વમાં તબાહી મચાવી છે. વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા પડી ભાંગી છે. આખી દુનિયામાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની કટોકટી છે. દરેક દેશના ગરીબ નાગરિકો માટે પડકારો વધુ છે. તેના માટે રોજિંદા જીવન પહેલેથી જ સંઘર્ષયુક્ત હતું.

PM મોદી ભારતીય સમુદાયના લોકોને પણ મળ્યા

તો સાથે સાથે આ દરમિયાન તેઓ ભારતીય સમુદાયના લોકોને પણ મળ્યા હતા. પીએમ મોદીએ ત્યાં ભારતીય સમુદાયને પણ સંબોધિત કર્યા હતા. લોકોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે ઇન્ડોનેશિયા બાલી આવ્યા બાદ દરેક ભારતીયની અલગ લાગણી છે.

Prime Minister Narendra Modi interacted and addressed a gathering of Indian diaspora and friends of India in Bali, Indonesia. "PM highlighted close cultural & civilisational linkages between India & Indonesia and the role of the diaspora in deepening our vibrant ties" tweets MEA pic.twitter.com/NRI3fw956f — ANI (@ANI) November 15, 2022

ભારત અભૂતપૂર્વ ઝડપ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે

ભારતીય સમુદાયને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતમાં 2014 પહેલા અને પછી સ્પીડ અને સ્કેલમાં ઘણો તફાવત રહ્યો છે. આજે ભારત અભૂતપૂર્વ ઝડપ સાથે અને અભૂતપૂર્વ સ્કેલ પર કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતની પ્રતિભા, ભારતની ટેકનોલોજી, ભારતની નવીનતા, ભારતના ઉદ્યોગોએ આજે ​​વિશ્વમાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. તેમણે કહ્યું કે બાલીમાં એક અલગ પ્રકારનું વાતાવરણ છે અને આ વાતાવરણ આપણને એક અલગ પ્રકારની ઉર્જા આપે છે. ઈન્ડોનેશિયાએ પરંપરાને જીવંત રાખી છે. આજે આપણે બાલીનીઝ પરંપરાના ગીતો ગાઈએ છીએ. ભારતના કટક શહેરમાં મહાનદીના કિનારે બાલી યાત્રા ચાલી રહી છે. ઓડિશામાં બાલી યાત્રા ચાલી રહી છે જે બાલીથી 1500 કિમી દૂર છે. ઓડિશાના લોકોનું મન બાલીમાં છે.

2018માં જ્યારે ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે ભારતે ઓપરેશન સમુદ્ર મૈત્રી શરૂ કર્યું

વર્ષ 2018માં જ્યારે ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે ભારતે ઓપરેશન સમુદ્ર મૈત્રી શરૂ કર્યું હતું. તે વર્ષે મેં જકાર્તાની મુલાકાત લીધી અને કહ્યું કે ભારત અને ઈન્ડોનેશિયા 90 નોટિકલ માઈલના અંતરે છે. વાસ્તવમાં બંને દેશો 90 નોટિકલ માઈલ નજીક છે. ભારત અને ઇન્ડોનેશિયાએ હવે પછી ઘણું બધું સાચવ્યું છે. બાલીની આ ભૂમિ મહર્ષિ માર્કંડેય અને મહર્ષિ અગસ્ત્યની તપસ્યાથી પવિત્ર છે.

આજનું ભારત જેને તેની વિરાસત પર ગર્વ છે

તેમણે કહ્યું કે આજનું ભારત જેને તેની વિરાસત પર ગર્વ છે. તે આકાશને સ્પર્શવાના લક્ષ્ય સાથે વિકસિત ભારત બનાવવા માટે નિકળ્યું છે. 21મી સદીમાં ભારત પાસેથી વિશ્વની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવા સક્ષમ છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતનો આયુર્વેદ સમગ્ર માનવતાને ભેટ છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે જો ભારતમાં હિમાલય છે તો બાલી પાસે અગુંગ પર્વત છે. જો ભારતમાં ગંગા છે તો બાલીમાં તીર્થ ગંગા છે.

ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સારા અને ખરાબ બંને સમયમાં સાથી

ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતીય ડાયસ્પોરાને સંબોધતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે અમે સહિયારા વારસા અને સંસ્કૃતિથી બંધાયેલા છીએ. બાલીમાં G-20 સમિટની બાજુમાં ભારતીય ડાયસ્પોરા સાથે વાતચીત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સારા અને ખરાબ બંને સમયમાં સાથી છે. તેમણે કહ્યું, ભારત અને ઈન્ડોનેશિયા સુખ અને દુઃખ બંનેના સાથી છે.

ભારત સ્માર્ટ ફોન ડેટાના વપરાશમાં વિશ્વમાં નંબર 1

ભારતીયોને સંબોધતા તેમણે વધુમાં કહ્યું આજે ભારત સ્માર્ટ ફોન ડેટાના વપરાશમાં વિશ્વમાં નંબર 1 છે. આજે ભારત ઘણી દવાઓના પુરવઠામાં, ઘણી રસીઓ બનાવવામાં વિશ્વમાં નંબર 1 છે. 2014 પહેલા અને 2014 પછીના ભારતમાં એક મોટો તફાવત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા 7-8 વર્ષમાં ભારતે 55 હજાર કિલોમીટરના રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગો બનાવ્યા છે. જે સમગ્ર પૃથ્વીની આસપાસ 1.5 ગણા ફરવા બરાબર છે. આજે આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જે લોકોને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવારની સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે. તે સમગ્ર યુરોપિયન યુનિયનની કુલ વસ્તી કરતા વધુ લોકોને મળે છે.