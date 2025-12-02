VIDEO: અમદાવાદના વિરાટનગર વિસ્તારમાં દુકાનોમાં લાગી ભીષણ આગ!

અમદાવાદ: વિરાટનગર વિસ્તારમાં આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ લાગ્યાની ઘટના સામે આવી છે. અહીં આગ ફાટી નીકળતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. આગ એટલી ઝડપથી પ્રસરી કે કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી અનેક દુકાનોને લપેટમાં લીધી હતી. બનાવની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો.
આગ લાગવાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને કોલ કરવામાં આવ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તુરંત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. આગને કારણે ધૂમાડાના ગોટેગોટા દૂર-દૂર સુધી દેખાયા હતા, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
કોમ્પ્લેક્સ રોડની સાઈડમાં આવેલું હોવાથી, રસ્તા પર પણ આગની અસર જોવા મળી હતી. જેના કારણે ત્યાંથી પસાર થતા વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આગ પર કાબૂ મેળવ્યા બાદ તે ક્યા કારણોસર લાગી છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે.