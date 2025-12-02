મેટ્રો ટ્રેન સબવેમાં ફસાઈ, મુસાફરોને ટનલમાંથી ચાલવાની ફરજ પડી

ચેન્નાઈ: અહીં કોઈ પણ વ્યક્તિ સવારની મોર્નિંગ વૉક માટે તૈયાર નહોતું. પરંતુ મેટ્રોના વિમ્કો નગર ડેપો તરફ જતી મેટ્રો ટ્રેન સબવેમાં ફસાઈ ગયા બાદ લોકોએ રેલ્વે ટ્રેક પર ચાલવું પડ્યું. મેટ્રો રેલની બ્લુ લાઇન, જે વિમ્કો નગર ડેપો અને ચેન્નાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ વચ્ચે ચાલે છે, તેને મંગળવારે વહેલી સવારે ટેકનિકલ ખામીનો સામનો કરવો પડ્યો.
VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/W5qHtKm8u8
— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025
સેન્ટ્રલ મેટ્રો અને હાઈકોર્ટ સ્ટેશન વચ્ચેના સબવેમાં ટ્રેન ફસાઈ ગઈ. તેમાં સવાર મુસાફરોએ વીજળી ન હોવાની ફરિયાદ કરી. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં, મુસાફરો હેન્ડ્રેલ પકડીને સમસ્યા સમજવા માટે બહાર ડોકિયું કરવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળે છે. 10 મિનિટ ફસાયેલા હોવાનો અનુભવ્યા પછી, મુસાફરો કહે છે કે એક જાહેરાત આવી હતી. જેમાં તેમને નજીકના મેટ્રો સ્ટેશન એટલે કે હાઈકોર્ટ સ્ટેશન, લગભગ 500 મીટર દૂર ચાલવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
બીજા વીડિયોમાં, મુસાફરો કતારમાં ઉભા રહીને ટનલમાંથી પસાર થતા જોવા મળે છે.આ સમસ્યા કદાચ વીજળી ગઈ હોવાથી અથવા ટેકનિકલ ખામીને કારણે થઈ હશે.
Dangerous path 🚇
चेन्नई मेट्रो आज अचानक थम गई, जिसके बाद यात्रियों को सुरंग से पैदल चलकर बाहर निकलना पड़ा।
यात्री करीब 500 मीटर पैदल चले।#ChennaiMetro #Chennai #TamilNadu pic.twitter.com/bn2inkDqT1
— Gajendra Ricky singh (@Gajendrarickyy) December 2, 2025
ચેન્નાઈ મેટ્રો રેલે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર માહિતી આપી હતી કે સેવાઓ સામાન્ય થઈ ગઈ છે.
“બ્લુ લાઇન પર એરપોર્ટ અને વિમ્કો નગર ડેપો વચ્ચે મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓ ફરીથી સામાન્ય થઈ ગઈ છે. ગ્રીન લાઇન પર પુરાત્ચી થલાઈવર ડૉ. એમજી રામચંદ્રન સેન્ટ્રલ મેટ્રોથી સેન્ટ થોમસ માઉન્ટ સુધીની મેટ્રો પણ સામાન્ય સમયપત્રક મુજબ ચાલી રહી છે,” ચેન્નાઈ મેટ્રો રેલે X પર લખ્યું.
“અસુવિધા બદલ અમને દુઃખ છે,” તેમણે ઉમેર્યું.