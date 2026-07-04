મમતા દીદીને ઝટકો, TMC પ્રદેશ પ્રમુખે તમામ પદો પરથી રાજીનામું આપ્યું

મમતા બેનર્જીને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મમતા બેનર્જીના નજીકના સાથી ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય પણ તેમનો પક્ષ છોડી ચૂક્યા છે. તેઓ બળવાખોર જૂથમાં જોડાઈ ગયા છે.
પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તેમના નજીકના સહયોગી ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. વધુમાં, ચંદ્રિમાએ ટીએમસીના તમામ પદો પરથી રાજીનામું આપીને મમતા બેનર્જીને પોતાનું રાજીનામું મોકલી દીધું છે. આ સાથે, તેઓ બળવાખોર ધારાસભ્યોના જૂથમાં જોડાઈ ગયા છે.
પદ સંભાળ્યાના એક મહિનાની અંદર રાજીનામું આપ્યું
મમતા બેનર્જીના નજીકના વિશ્વાસુ ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યએ પણ મમતા બેનર્જીનો સાથ છોડી દીધો છે. ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું. આ રાજીનામું પદ સંભાળ્યાના એક મહિના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં આવ્યું છે. ગયા મહિનાની 3 તારીખે મમતા બેનર્જીએ ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.
ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય કોણ છે?
ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યએ પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી સરકારમાં મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી અને તેમને મમતાના સૌથી વિશ્વસનીય અને નજીકના સહયોગીઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમણે મમતા બેનર્જી સરકારમાં નાણા, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, જમીન સુધારણા અને શરણાર્થીઓ અને પુનર્વસન રાજ્યમંત્રીના પદ સંભાળ્યા હતા. ભટ્ટાચાર્ય એક ગતિશીલ નેતા છે અને તેમણે કાયદાનો અભ્યાસ પણ કર્યો છે.
મમતા બેનર્જી રાજકીય રીતે ચારે બાજુથી ઘેરાયેલા છે, ત્યારે ચંદ્રમાનું તેમના પક્ષમાંથી વિદાય ચિંતાનું કારણ છે. પક્ષના અગ્રણી વ્યક્તિઓ તેમને અને તેમના ભત્રીજાને છોડીને બળવાખોર જૂથમાં જોડાઈ રહ્યા છે. મમતા બેનર્જી આ રાજકીય તોફાનનો સામનો કેવી રીતે કરશે તે જોવાનું બાકી છે.
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટીએમસીની હાર બાદ મમતા બેનર્જીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો
પશ્ચિમ બંગાળમાં તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ હારી ગયા પછી, મમતા બેનર્જી અને તેમના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. મમતા બેનર્જીના પક્ષમાં નેતાઓ એક પછી એક તેમનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે, અને ટીએમસીમાં તીવ્ર જૂથવાદ વધી રહ્યો છે. મમતા બેનર્જીના ખૂબ નજીકના ગણાતા ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યએ હવે છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે તેમના માટે મોટો ફટકો સાબિત થશે.
ચંદ્રમા પહેલા, 20 ટીએમસી સાંસદો પહેલાથી જ બળવો કરી ચૂક્યા છે, અને આ બળવાખોર જૂથે નેશનલ સિટીઝન્સ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયામાં ભળી જવાની વાત કરી હતી.