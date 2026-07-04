E20 પેટ્રોલ અંગે સરકારે દૂર કર્યો ભ્રમ

ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20) ને લઈને સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ પર ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અને આશંકાઓ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને તમામ મહત્વના સવાલોના જવાબો આપ્યા છે. સરકારી અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે E20 પેટ્રોલ અંગે ફેલાવવામાં આવી રહેલી અનેક માહિતીઓ તદ્દન ભ્રામક છે અને નાગરિકોએ માત્ર સત્તાવાર સ્ત્રોતો પર જ ભરોસો કરવો જોઈએ. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત કરવાની સાથે-સાથે ખેડૂતો અને પર્યાવરણ માટે પણ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે.
શા માટે ઇથેનોલનો વપરાશ વધારવામાં આવી રહ્યો છે?
સરકારના જણાવ્યા મુજબ, પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ મેળવવાનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ્ય વિદેશોમાંથી આયાત થતા ક્રૂડ ઓઇલ (કચ્ચું તેલ) પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાનો છે. આનાથી દેશના વિદેશી હૂંડિયામણની મોટી બચત થશે અને દેશની આંતરિક ઉર્જા જરૂરિયાતોને સ્વાયત્ત રીતે પૂરી કરી શકાશે. આ ઉપરાંત શેરડી, મકાઈ અને અન્ય કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી ઇથેનોલ બનાવવામાં આવતું હોવાથી, તેની માંગ વધવાથી ખેડૂતોને તેમના પાકના વધુ સારા અને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહેશે.
માઇલેજ અને એન્જિન પર શું અસર થશે?
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું હતું કે E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી કેટલાક વાહનોની માઇલેજમાં નજીવો ઘટાડો આવી શકે છે, કારણ કે ઇથેનોલની ઉર્જા ક્ષમતા (Energy Capacity) સામાન્ય પેટ્રોલ કરતા થોડી ઓછી હોય છે. જો કે, સરકારનો દાવો છે કે આ તફાવત બહુ મોટો હોતો નથી અને તે વાહનના મોડલ, એન્જિન ટેક્નોલોજી તેમજ ડ્રાઇવિંગ કરવાની શૈલી પર આધાર રાખે છે. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું કે ઇથેનોલ ઇંધણના યોગ્ય દહનમાં મદદ કરે છે, જેનાથી પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે અને એન્જિનની કાર્યક્ષમતા પર સકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
વાહન માલિકો માટે સરકારની ખાસ સલાહ
સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ માત્ર એવા જ વાહનોમાં કરવો જોઈએ જે E20 બળતણ માટે સુસંગત (Compatible) હોય. જૂના વાહનોના માલિકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના વાહન ઉત્પાદક (Vehicle Manufacturer) ની માર્ગદર્શિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરે. જો વાહન E20 માટે પ્રમાણિત ન હોય, તો પહેલા સંબંધિત કંપની પાસેથી તેની પુષ્ટિ કરી લેવી વધુ હિતાવહ રહેશે.
ઊર્જા સુરક્ષા અને હરિત ભવિષ્ય પર ભાર
સરકારનું માનવું છે કે ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ માત્ર એક ઇંધણ નીતિ નથી, પરંતુ તે ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ અને ગ્રીન એનર્જી (હરિત ઊર્જા) ની દિશામાં એક ક્રાંતિકારી પગલું છે. આનાથી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં મોટો ઘટાડો થશે અને દેશના હરિત ભવિષ્યને મજબૂતી મળશે. સરકારે લોકોને અપીલ કરી છે કે E20 સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે અફવાઓથી દૂર રહીને માત્ર સત્તાવાર સરકારી જાહેરાતો પર જ વિશ્વાસ રાખે.