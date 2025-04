VIDEO: દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં જોરદાર ભૂકંપ, પર્વત પરથી પથ્થરો નીચે પડ્યા

અમેરિકા: ભારતીય સમય મુજબ સોમવારે મોડી રાત્રે દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં 5.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. જેના કારણે સાન ડિએગોમાં પહાડ પરથી પથ્થરો નીચે રસ્તાઓ પર પડી ગયા. ઘરોના કબાટમાં રાખેલી વસ્તુઓ પડવા લાગી. જો કે ભૂકંપના કારણે જાનમાલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 10:08 વાગ્યે આવ્યો હતો અને તેનું કેન્દ્રબિંદુ સાન ડિએગો કાઉન્ટીમાં હતું, જે જુલિયનથી માત્ર 4 કિલોમીટર દૂર છે. જુલિયન લગભગ 1,500 લોકોનું પર્વતીય શહેર છે, જે તેની સફરજન પાઇની દુકાનો માટે જાણીતું છે.

— The Associated Press (@AP) April 14, 2025

A 5.2-magnitude earthquake shook Southern California on Monday, rattling items off shelves and walls. Officials reported no injuries or major damage. The earthquake was centered in San Diego County. pic.twitter.com/9CXqpWxOIw

ભૂકંપની અસરો લગભગ 120 માઇલ દૂર લોસ એન્જલસ કાઉન્ટી સુધી અનુભવાઈ હતી. ભૂકંપ પછી અનેક નાના આંચકા અનુભવાયા હતા. “મને લાગ્યું હતું કે બારીઓ ખૂબ ધ્રુજતી હોવાથી તૂટી જશે, પણ તૂટી નહીં,” 1870ના દાયકાથી જુલિયનમાં કાર્યરત સોનાની ખાણના માલિક પોલ નેલ્સને જણાવ્યું. પરિવહન અધિકારીઓએ ચેતવણી જારી કરી છે કે પ્રવાસીઓએ ટેકરીઓ પરથી રસ્તાઓ અને હાઇવે પર પડતા પથ્થરોથી સાવધ રહેવું જોઈએ. જુલિયનના ઉત્તર-પશ્ચિમમાં સ્ટેટ રૂટ 76 પર પર્વતો પરથી પથ્થરો પણ નીચે આવી ગયા.

સાન ડિએગો કાઉન્ટીમાં કેલિફોર્નિયા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશને જણાવ્યું હતું કે ટીમો રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે જેથી કોઈ નુકસાન થયું છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકાય. સાન ડિએગો ઝૂ સફારી પાર્કમાં આફ્રિકન હાથીઓના ટોળાને ભૂકંપ દરમિયાન તેમના બાળકોને ઘેરી લેતા અને તેમનું રક્ષણ કરતા વિડીયોમાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. હાથીઓમાં તેમના પગ દ્વારા અવાજ અથવા કંપન અનુભવવાની ક્ષમતા હોય છે, અને તેઓ રક્ષણ માટે વર્તુળમાં ઉભા રહે છે. નોર્થ કાઉન્ટી ટ્રાન્ઝિટ ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્રવક્તા મેરી ડોવરે એસોસિએટેડ પ્રેસને મોકલેલા ઇમેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપથી કોઈ નુકસાન થયું છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કામદારો ટ્રેકનું નિરીક્ષણ કરી શકે તે માટે ટ્રેન સેવા થોડા સમય માટે બંધ કરવામાં આવી હતી.

#California: A San Diego Zoo Safari Park video captured a group of elephants instinctively forming a protective circle around their young after sensing the 5.2 magnitude earthquake that struck San Diego County.

The zoo explained that this response, known as an “alert circle,” is… pic.twitter.com/G39vcBwyFK

— DD News (@DDNewslive) April 15, 2025