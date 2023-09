મધ્યપ્રદેશ: ભાજપે 39 ઉમેદવારોના નામની કરી જાહેરાત

મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે વધુ 39 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. આ મુજબ દિમાનીથી કેન્દ્રીય મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમરને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. ભાજપે તેના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કૈલાશ વિજયવર્ગીયને ઈન્દોર-1 બેઠક પરથી ઉતાર્યા છે.

PHOTOS | @BJP4India releases second list of 39 candidates for the upcoming Madhya Pradesh Assembly election.#MadhyaPradeshElection2023 pic.twitter.com/7Eqw97Q1hU

— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2023