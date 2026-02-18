L&T, એનવિડિયાએ GW-સ્કેલ AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા ભાગીદારી કરી

મુંબઈઃ ઇન્ડિયા AI સમિટમાં આજે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T)એ ઇન્ડિયા AI મિશન હેઠળ એક પ્રસ્તાવિત સંયુક્ત સાહસની જાહેરાત કરી છે, જેનો હેતુ ભારતને વૈશ્વિક AI શક્તિ તરીકે મજબૂત બનાવતા સ્વદેશી, સ્કેલેબલ અને ગિગાવોટ-સ્કેલ NVIDIA AI ડેટા સેન્ટર ઊભું કરવાનું છે.
કંપનીની આ ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ ભારતના ઉદ્યોગો, નીતિનિર્માતાઓ, ઉદ્યોગના નેતાઓ, વૈશ્વિક ગ્રાહકો અને વિશ્લેષકોને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતમાં મજબૂત અને પ્રોડક્શન-ગ્રેડ AI ક્ષમતા ઊભી કરવાનો છે, જે દેશના ડિજિટલ અને ઔદ્યોગિક પરિવર્તનને આધાર આપવાનો છે.
આ પ્રોજેક્ટ કંપનીની એન્જિનિયરિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ અને અમલીકરણ ક્ષમતાને એનવિડિયા (NVIDIA)ના AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર — જેમાં NVIDIA GPUs, CPUs, નેટવર્કિંગ, અગ્રણી પ્રદાતાઓના NVIDIA-એક્સેલરેટેડ સ્ટોરેજ પ્લેટફોર્મ, NVIDIA AI એન્ટરપ્રાઇઝ સોફ્ટવેર સ્ટેક અને રેફરન્સ આર્કિટેક્ચર — સાથે સંકલિત કરે છે, જેથી ઝડપી અને સુરક્ષિત AI અપનાવી શકાય. આ હેઠળ AI-રેડી ડેટા સેન્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અદ્યતન કોમ્પ્યુટિંગ પ્લેટફોર્મ અને મોટા પાયે AI વર્કલોડ માટે જરૂરી ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરવામાં આવશે.
ઇન્ડિયા AI મિશન સાથે સુસંગત રીતે આ સાહસ સ્વદેશી AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવશે, જેથી મહત્વપૂર્ણ ડેટા, મોડલ્સ અને AI વર્કલોડ ભારતની અંદર જ વિકસિત, ટ્રેન અને ડિપ્લોય કરી શકાય અને સાથે વૈશ્વિક ઇકોસિસ્ટમ સાથે સુસંગતતા જળવાઈ રહે. આ “સોવરેન બાય ડિઝાઇન” માળખું દેશી જરૂરિયાતો, વૈશ્વિક હાઇપરસ્કેલર્સ, ક્લાઉડ પ્રોવાઇડર્સ અને એન્ટરપ્રાઇઝ માટે વ્યૂહાત્મક AI હબ તરીકે કામ કરશે.
આ સાહસ ગિગાવોટ-સ્કેલ AI ડેટાસેન્ટર ફેક્ટરી વિકસાવવાનું આયોજન કરે છે, જે હાઇ-ડેન્સિટી અને નેક્સ્ટ-જનરેશન AI વર્કલોડ માટે AI-રેડી ક્ષમતા પૂરી પાડશે, જેથી ગ્રાહકો ભારતમાં અસરકારક અને ટકાઉ રીતે વિસ્તરણ કરી શકે. કંપનીની યોજના અનુસાર ચેન્નઈ ડેટાસેન્ટર કેમ્પસ (300 એકર, ગિગાવોટ-સ્કેલેબલ)માં NVIDIA GPU ક્લસ્ટરની ક્ષમતા 30 મેગાવોટ સુધી વધારવામાં આવશે અને મુંબઈમાં બાંધકામ હેઠળના નવા 40 મેગાવોટ ડેટા સેન્ટરમાં પણ એની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એસ. એન. સુબ્રમણ્યને જણાવ્યું હતું કે “ભારતની કંપનીઓ હવે AI પાયલટથી પ્રોડક્શન-સ્કેલ ડિપ્લોયમેન્ટ તરફ આગળ વધવા તૈયાર છે. આ રોકાણ સુરક્ષિત, સ્કેલેબલ અને સ્વદેશી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પાયો મૂકે છે, જે મેન્યુફેક્ચરિંગ, એનર્જી, ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ, હેલ્થકેર અને જાહેર સેવાઓને શક્તિ આપશે. NVIDIA ના પ્લેટફોર્મ અને કંપનીની અમલીકરણની શક્તિ સાથે અમે એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવી રહ્યા છીએ, જે AI દ્વારા માપવાને લાયક આર્થિક અસર પહોંચાડશે.
એનવિડિયાના સ્થાપક અને CEO જેન્સન હુઆંગે જણાવ્યું હતું કે AI માનવ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નિર્માણને આગળ ધપાવી રહ્યું છે — દરેક કંપની અને દરેક દેશ તેને અપનાવશે. વડા પ્રધાન મોદીએ ગ્લોબલ સાઉથમાં AI ની લોકપ્રિયતા વધારવા અને ભારતને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વૈશ્વિક હબ તરીકે ઊભું કરવાની દ્રષ્ટિ રજૂ કરી છે. L&T સાથે મળીને અમે વિશ્વ સ્તરીય AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પાયો મૂકી રહ્યા છીએ, જે ભારતના વિકાસને ગતિ આપશે.