લોકસભા ચૂંટણી 2024: ભાજપે ઉમેદવારોની બીજી યાદી કરી જાહેર

ભાજપે બુધવારે (13 માર્ચ) લોકસભા ચૂંટણી 2024 સંબંધિત ઉમેદવારોની બીજી યાદી બહાર પાડી. ભાજપે દિલ્હીની બાકીની બે બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. હર્ષ મલ્હોત્રાને પૂર્વ દિલ્હીથી અને યોગેન્દ્ર ચંદોલિયાને ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હીથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જ્યારે કલાબેન ડેલકરને દાદર નગર હવેલીથી ટિકિટ મળી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરને હિમાચલની હમીરપુર લોકસભા સીટથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ધારવાડથી પ્રહલાદ જોશી, નાગપુરથી નીતિન ગડકરી, કરનાલથી મનોહર લાલ ખટ્ટરને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપે સિરસાથી અશોક તંવરને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. પહેલી યાદીમાં વડાપ્રધાન મોદી (વારાણસી), અમિત શાહ (ગાંધીનગર) અને રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ (લખનૌ)ના નામ પણ સામેલ હતા.

The BJP Central Election Committee has decided on the following names for the upcoming Lok Sabha elections.

