લદ્દાખમાં શા માટે થઈ રહ્યો છે વિરોધ?

રાજ્યનો દરજ્જો અને લદ્દાખને છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં સમાવવાની માંગ સાથે ચાલી રહેલ વિરોધ બુધવારે હિંસક બન્યો. ચાર લોકો માર્યા ગયા અને 30 પોલીસ અને CRPF કર્મચારીઓ સહિત 70 અન્ય ઘાયલ થયા. તોફાનીઓએ ભાજપ કાર્યાલય અને લેહ સ્વાયત્ત વિકાસ પરિષદ કાર્યાલયમાં પણ તોડફોડ કરી અને આગ લગાવી. લગભગ એક ડઝન વાહનોને નુકસાન થયું.
પોલીસે તોફાનીઓને કાબૂમાં લેવા માટે લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસ અને કથિત રીતે ગોળીબાર કર્યો. સમગ્ર જિલ્લામાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. હિંસા બાદ, ભૂખ હડતાળ પર રહેલા પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી.
આ દરમિયાન, ગૃહ મંત્રાલયે લેહમાં હિંસક વિરોધ માટે સોનમ વાંગચુકને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે કાર્યકર્તાએ તેમના ભડકાઉ નિવેદનોથી ટોળાને ઉશ્કેર્યા હતા. સરકારે જણાવ્યું હતું કે લેહમાં પરિસ્થિતિ સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં નિયંત્રણમાં આવી ગઈ હતી.
દરમિયાન, વહીવટીતંત્રે કોંગ્રેસ નેતા અને કાઉન્સિલર ફુન્ટસોગ સ્ટેનઝિન સેપાગ સામે હિંસા ભડકાવવા બદલ કેસ દાખલ કર્યો છે. એવો આરોપ છે કે કોંગ્રેસ નેતાએ મંગળવારે એક ભાષણ આપ્યું હતું, જેના કારણે વિસ્તારમાં અશાંતિ ફેલાઈ હતી. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, બે દિવસીય લદ્દાખ વાર્ષિક મહોત્સવ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોનમ વાંગચુકના નેતૃત્વમાં એક જૂથ 10 સપ્ટેમ્બરથી ભૂખ હડતાળ પર છે. દરરોજ 500 લોકો ભાગ લે છે. કેન્દ્ર સરકારે 6 ઓક્ટોબરે લદ્દાખના લેહ અને કારગિલ જિલ્લાના પ્રતિનિધિમંડળોને તેમની માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવા માટે વાતચીત માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું, પરંતુ બુધવારે હિંસા ફાટી નીકળી હતી. મંગળવારે, હડતાળ પર રહેલા 72 વર્ષીય ત્સેરિંગ અંગચુક અને 62 વર્ષીય તાશી ડોલ્મા બીમાર પડ્યા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
એવો આરોપ છે કે વિરોધ સ્થળ પર કેટલાક નેતાઓએ ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનો આપ્યા હતા, અને લેહમાં આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહેલી લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) ની યુવા પાંખે બંધનું એલાન કર્યું હતું. બુધવારે સવારે, વિરોધીઓનું એક જૂથ વિરોધ સ્થળ પરથી સરઘસના રૂપમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યું હતું અને તે હિંસક બન્યું.
ભાજપ કાર્યાલય નજીકથી પસાર થતાં, સૂત્રોચ્ચાર વધુ તીવ્ર બન્યા અને પથ્થરમારો શરૂ થયો. ત્યાં તૈનાત CRPF અને પોલીસ વાહનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. હિંસક ટોળાને કાબૂમાં લેવા માટે લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર થઈ ગઈ હતી.
તોફાનીઓએ ભાજપ કાર્યાલય તેમજ રસ્તા પરના અનેક વાહનોને આગ ચાંપી દીધી. વિરોધીઓ લેહ સ્વાયત્ત હિલ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ કાર્યાલયમાં પણ ઘૂસી ગયા અને ત્યાં તોડફોડ અને આગ ચાંપી દીધી. સમગ્ર શહેરમાં પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ઘણા વિરોધીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી ગઈ હતી.
લદ્દાખમાં આંદોલન શા માટે થઈ રહ્યું છે?
જમ્મુ અને કાશ્મીર પુનર્ગઠન અધિનિયમ હેઠળ 31 ઓક્ટોબર, 2019 ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવેલા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો અને બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવાની માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
લદ્દાખ માટે અલગ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગની સ્થાપના અને લોકસભામાં લદ્દાખ માટે બે બેઠકો મેળવવાની માંગણીઓ પણ થઈ રહી છે. લેહમાં લેહ એપેક્સ બોડી અને કારગિલમાં કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ આ મુદ્દા પર ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યા છે. બંને સંગઠનોની સંયુક્ત સમિતિ પણ કેન્દ્ર સરકાર સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી રહી છે.