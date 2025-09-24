ભારત 12મી વખત એશિયા કપ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

એશિયા કપના સુપર 4 રાઉન્ડમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ, ભારતે બાંગ્લાદેશને પણ હરાવ્યું. આ જીત સાથે ટીમ ઇન્ડિયા એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચી. ટીમ ઇન્ડિયાની જીતના હીરો અભિષેક શર્મા અને કુલદીપ યાદવ હતા, જેમણે બેટિંગ અને બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. અભિષેક શર્માએ માત્ર 37 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા, જ્યારે કુલદીપ યાદવે 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. ભારતીય ટીમ હવે 26 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા સામે તેની છેલ્લી સુપર 4 રાઉન્ડ મેચ રમશે. આ મેચ માત્ર ઔપચારિકતા છે કારણ કે ટીમ ઇન્ડિયા 28 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલ મેચ માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂકી છે.

અભિષેક શર્માએ ફરી એકવાર પોતાની બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી. ડાબા હાથના બેટ્સમેને સતત બીજી અડધી સદી ફટકારી અને ટીમ ઇન્ડિયાને 20 ઓવરમાં 168 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. મુશ્કેલ પીચ પર, જ્યારે અન્ય બેટ્સમેન બાઉન્ડ્રી શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, અભિષેક શર્માએ પાંચ છગ્ગા અને છ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે માત્ર 25 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરી. જોકે, અન્ય મોટા નામો નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. સારી શરૂઆત છતાં ગિલ 29 રન બનાવીને આઉટ થયો. શિવમ દુબે બે રન બનાવીને આઉટ થયો. સૂર્યકુમાર યાદવે માત્ર પાંચ રન બનાવી શક્યા. તિવારી વર્માએ પાંચ અને અક્ષર પટેલે માત્ર દસ રન બનાવીને આઉટ થયા.

બોલરોએ મેચ જીતી લીધી

જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગ મજબૂત માનવામાં આવે છે, ત્યારે બોલરોએ બાંગ્લાદેશ સામે વિજય મેળવ્યો હતો. જસપ્રીત બુમરાહે તેની પહેલી જ ઓવરમાં ટીમ ઈન્ડિયાને સફળતા અપાવી હતી, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તી અને કુલદીપ યાદવે મધ્ય ઓવરમાં વિજય મેળવ્યો હતો. વરુણ ચક્રવર્તીએ બે વિકેટ લીધી અને કુલદીપ યાદવે ત્રણ વિકેટ લીધી. બંને બોલરોએ આઠ ઓવરમાં 47 રન આપીને બાંગ્લાદેશ માટે ઘાતક સાબિત થયા, જેના કારણે ભારતનો વિજય થયો. ભારતે 41 રનથી મેચ જીતી લીધી.

એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું વર્ચસ્વ

ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપમાં પ્રબળ બળ રહ્યું છે. આ 12મી વખત છે જ્યારે તેઓ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયા આઠ વખત ટુર્નામેન્ટ જીતી છે. ભારતીય ટીમે ૧૯૮૪, ૧૯૮૮, ૧૯૯૦-૯૧, ૧૯૯૫, ૨૦૧૦, ૨૦૧૬, ૨૦૧૮ અને ૨૦૨૩માં આ ટુર્નામેન્ટ જીતી હતી.

