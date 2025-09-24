સરકારે જનરલ અનિલ ચૌહાણનો CDS તરીકેનો કાર્યકાળ લંબાવ્યો

કેન્દ્ર સરકારે જનરલ અનિલ ચૌહાણનો ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) અને સેક્રેટરી, લશ્કરી બાબતોના વિભાગ તરીકેનો કાર્યકાળ લંબાવ્યો છે. તેમનો કાર્યકાળ 30 મે, 2026 સુધી અથવા આગામી આદેશો સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. વડા પ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિ (ACC) એ બુધવારે આ કાર્યકાળને મંજૂરી આપી હતી. જનરલ ચૌહાણ સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ લશ્કરી બાબતોના વિભાગ (DMA) ના સચિવ તરીકે પણ સેવા આપતા રહેશે.

કાર્યકાળ 30 મે, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો

સરકારે જનરલ અનિલ ચૌહાણનો ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) અને સેક્રેટરી, લશ્કરી બાબતોના વિભાગ તરીકેનો કાર્યકાળ 30 મે, 2026 સુધી અથવા આગામી આદેશો સુધી, જે પણ વહેલું હોય ત્યાં સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી છે. જનરલ અનિલ ચૌહાણને 30 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ CDS તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 1981 માં કમિશન્ડ થયેલા, જનરલ ચૌહાણની કારકિર્દી પ્રતિષ્ઠિત રહી છે, તેમણે મુખ્ય કમાન્ડ અને સ્ટાફ નિમણૂકો સંભાળી છે. આ વિસ્તરણ પછી, તેઓ 30 મે, 2026 સુધી ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ત્રણ શાખાઓ – સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેના – ના સર્વોચ્ચ લશ્કરી સંયોજક અને સરકારના મુખ્ય લશ્કરી સલાહકાર તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખશે.

