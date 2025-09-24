‘X એ ભારતીય કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈએ’, કર્ણાટક હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી

એક્સ (અગાઉનું ટ્વિટર) એ કર્ણાટક હાઈકોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારના અમુક એકાઉન્ટ્સ અને પોસ્ટ્સને બ્લોક કરવાના નિર્દેશોને પડકારતી અરજી દાખલ કરી હતી. હાઈકોર્ટે અરજીને ફગાવી દીધી હતી, અને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભારતમાં કામ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સે દેશના કાયદાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

બુધવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) ને મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે કર્ણાટક હાઈકોર્ટે અમુક એકાઉન્ટ્સ અને પોસ્ટ્સને બ્લોક કરવાના કેન્દ્રના નિર્દેશોને પડકારતી X ની અરજી ફગાવી દીધી. કર્ણાટક હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતમાં કામ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સે દેશના કાયદાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

આ કેસની સુનાવણી કરતા હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ નાગપ્રસન્નાએ જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયાનું નિયમન થવું જોઈએ, ખાસ કરીને મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓના કિસ્સાઓમાં. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા બંધારણ દ્વારા બાંયધરીકૃત નાગરિકના ગૌરવના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે માઇક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મને ભારતમાં અનિયંત્રિત રીતે કામ કરવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે X એ દેશના કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈએ અને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કલમ 19 હેઠળ અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનું બંધારણીય રક્ષણ ફક્ત ભારતીય નાગરિકોને જ લાગુ પડે છે, વિદેશી સંસ્થાઓને નહીં.

હાઇકોર્ટે અરજીને કાનૂની યોગ્યતાથી વંચિત જાહેર કરી અને તેને ફગાવી દીધી. કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે અધિકૃત સરકારી અધિકારીઓ માહિતી ટેકનોલોજી કાયદા હેઠળ બ્લોકિંગ આદેશો જારી કરવા માટે સક્ષમ છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે X કોર્પ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં દૂર કરવાના આદેશોનું પાલન કરે છે, જે ઉલ્લંઘનોને ગુનાહિત બનાવે છે. જો કે, X આ દેશની સરહદોની અંદર ગેરકાયદેસરતાના આધારે દૂર કરવાના આદેશોનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. આ વાહિયાત છે. આ બધા આધારો યોગ્ય નથી; અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે.

