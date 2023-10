‘ભારત પાસેથી શીખો’, સાઉદી પ્રિન્સે ઈઝરાયલ અને હમાસને આપી સલાહ

સાઉદી પ્રિન્સ તુર્કી અલ ફૈઝલ અલ સઉદે ગાઝામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને લઈને હમાસ અને ઈઝરાયેલ બંનેની ટીકા કરી છે. પ્રિન્સ તુર્કી અલ ફૈઝલે, ભૂતપૂર્વ ગુપ્તચર વડા અને યુએસમાં સાઉદી અરેબિયાના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત, જણાવ્યું હતું કે આ સંઘર્ષમાં કોઈ હીરો નથી, ફક્ત પીડિત છે. અમેરિકન યુનિવર્સિટીમાં તેમના ભાષણમાં પણ ભારતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે સવિનય અસહકાર ચળવળનો ઉલ્લેખ કર્યો અને જણાવ્યું કે કેવી રીતે ભારતે અંગ્રેજોનો વિરોધ કરવા હિંસા વિના સંઘર્ષ કર્યો. તેમણે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. જો કે, તેમના સંબોધનનો એક વાયરલ વીડિયો એમ કહીને શરૂ થાય છે કે તમામ કબજે કરેલા લોકોને તેમના વ્યવસાયનો પ્રતિકાર કરવાનો અધિકાર છે, લશ્કરી રીતે પણ. સાઉદી પ્રિન્સ તુર્કી અલ ફૈઝલે કહ્યું, “હું પેલેસ્ટાઈનમાં સૈન્ય વિકલ્પનું સમર્થન કરતો નથી. હું બીજો વિકલ્પ પસંદ કરું છું: નાગરિક બળવો અને આજ્ઞાભંગ. તેણે ભારતમાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય અને પૂર્વ યુરોપમાં સોવિયેત સામ્રાજ્યનો નાશ કર્યો.

During the keynote address by Senior Advisor to the Board, King Abdullah Petroleum Studies & Research Center (KAPSARC) @Adam_Sieminski . #BakerLive pic.twitter.com/pLcXxt2Qtd

હમાસે નિર્દોષ બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોની હત્યા કરી હતી

સાઉદી પ્રિન્સ તુર્કી અલ ફૈઝલે કહ્યું કે, ઈઝરાયેલમાં જબરદસ્ત સૈન્ય શ્રેષ્ઠતા છે અને વિશ્વ તે ગાઝામાં જે તબાહી મચાવી રહ્યું છે તે જોઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરના હુમલા માટે હમાસ પર પ્રહાર કરતા ફૈસલે કહ્યું, “હું હમાસ દ્વારા કોઈપણ વય અથવા લિંગના નાગરિક લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાની સ્પષ્ટ નિંદા કરું છું, કારણ કે તેના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આવો ધ્યેય ઇસ્લામિક ઓળખ માટેના હમાસના દાવાઓને ખોટી પાડે છે.” તેમણે કહ્યું કે નિર્દોષ બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોની હત્યા અને પૂજા સ્થાનોને અપમાનિત કરવા સામે ઇસ્લામિક આદેશ છે.

His Royal Highness Prince Turki Al Faisal Al Saud, former Ambassador of Saudi Arabia to the U.S., gives his perspective. #BakerLive pic.twitter.com/mRwYiCqTkG

— Baker Institute (@BakerInstitute) October 17, 2023