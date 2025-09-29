લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગને કેનેડા સરકારે આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું

કેનેડાએ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગને મોટો ફટકો આપતા આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું છે. કેનેડા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ ગેંગ ભારતમાં સ્થિત છે અને તેનો નેતા જેલમાં હોય ત્યારે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને ગુનાઓ કરે છે. ગયા વર્ષે, કેનેડિયન પોલીસે દાવો કર્યો હતો કે ભારતે કેનેડામાં ખાલિસ્તાન સમર્થકોને મારવા અને ડરાવવા માટે ગેંગનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભારતે આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તે ગેંગના ભંડોળને રોકવા માટે કેનેડા સાથે કામ કરી રહ્યું છે.
એકલા ભારતમાં, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગમાં 700 કાર્યકરો સક્રિય છે, જે લૂંટથી લઈને ખંડણી અને મની લોન્ડરિંગ સુધીની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. કેનેડામાં હવે 88 આતંકવાદી જૂથો છે. પોલીસ આ જૂથોની સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે છે અને તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે.
કેનેડાની સરકાર હવે ગેંગની સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે છે અને તેમના બેંક ખાતા બંધ કરી શકે છે. આનાથી તેમના ગુનાઓને રોકવામાં મદદ મળશે. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે ગેંગ પર કડક કાર્યવાહી કરવી મુશ્કેલ બનશે કારણ કે કેનેડા પાસે ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવાની ક્ષમતા મર્યાદિત છે.
કેનેડા સરકારે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે કેનેડામાં આતંકવાદ અને હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી. કેનેડાના મંત્રી ગેરી આનંદસાંગરીએ કહ્યું કે દરેકને પોતાના ઘર અને સમાજમાં સુરક્ષિત અનુભવવાનો અધિકાર છે. આ નિર્ણય આપણને બિશ્નોઈ ગેંગને રોકવામાં મદદ કરશે.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ કોણ છે?
લોરેન્સ બિશ્નોઈનું સાચું નામ બાલકરણ બ્રાર છે. તેનો જન્મ 12 ફેબ્રુઆરી, 1993 ના રોજ પંજાબના ફાઝિલ્કાના એક નાના ગામ દુત્રાવલીમાં થયો હતો. યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી, બાલકરણ ગુનાની દુનિયામાં પ્રવેશ્યો. તે ગુનાહિત દુનિયામાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ તરીકે જાણીતો બન્યો.
આજ સુધી, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ઘણા મોટા કેસોમાં ફસાયેલ છે, જેમાં પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યા, મહારાષ્ટ્રના રાજકારણી બાબા સિદ્દીકીની હત્યા, સુખદેવ સિંહ ગુગ્ગામેરીની હત્યા અને સલમાન ખાન સામે મૃત્યુની ધમકીનો સમાવેશ થાય છે. લોરેન્સ હાલમાં ગુજરાતના અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં બંધ છે.