પોલીસે કરુરમાં થયેલી ભાગદોડ માટે અભિનેતા વિજયને જવાબદાર ઠેરવ્યા

27 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે તમિલનાડુના કરુરમાં અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયની ચૂંટણી રેલી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડના સંદર્ભમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં 41 લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ 80 લોકો ઘાયલ થયા હતા. એફઆઈઆરમાં ટીવીકેના વડા વિજય અને તેમના પક્ષના ત્રણ અન્ય નેતાઓને અકસ્માત માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે ટીવીકેના જિલ્લા સચિવ મથિયાઝગન, રાજ્ય મહાસચિવ બુશી આનંદ અને રાજ્ય સંયુક્ત સચિવ સીટીઆર નિર્મલ કુમાર સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી) ની કલમ 105, 110, 125 (બી), 223 અને તમિલનાડુ જાહેર સંપત્તિ અધિનિયમની કલમ 3 હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે.
આજ તક પાસે એફઆઈઆરની નકલ ઉપલબ્ધ છે. તેમાં જણાવાયું છે કે વિજયની રેલી માટે 11 શરતો નક્કી કરવામાં આવી હતી અને સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે 500 પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. FIR માં જણાવાયું છે કે મીડિયા દ્વારા બપોરે 12 વાગ્યે વિજયના રેલીમાં આગમનની જાહેરાત કર્યા પછી, સવારે 10 વાગ્યાથી સ્થળ પર ભીડ એકઠી થવા લાગી. મથિયાઝગન 10,000 લોકોની ભીડ માટે પરવાનગી માંગી હતી, પરંતુ નાની જગ્યા 25,000 થી વધુ લોકોથી ભરેલી હતી.
FIR મુજબ, વિજય 4:45 વાગ્યે કરુર જિલ્લા સરહદ પર પહોંચ્યો હતો. પરંતુ રેલી સ્થળ પર પહોંચવામાં જાણી જોઈને વિલંબ કર્યો અને પરવાનગી વિના રોડ શો કર્યો. વહીવટીતંત્ર દ્વારા રેલી માટે નક્કી કરાયેલી શરતોનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું, જેના કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપનમાં જનતા અને પોલીસને અસુવિધા થઈ. વિજયની બસ સાંજે 7 વાગ્યે વેલુચમીપુરમ પહોંચી, પરંતુ રેલીમાં પહોંચવામાં ઇરાદાપૂર્વક વિલંબ થવાથી ફરીથી મોટી ભીડ એકઠી થઈ.
TVK નેતાઓએ ચેતવણીઓને અવગણી
FIR માં જણાવાયું છે કે પોલીસ અધિકારીઓએ મથિયાઝગન, બુશી આનંદ અને CTR નિર્મલ કુમારને ચેતવણી આપી હતી કે ભીડને કારણે પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની રહી છે, જેના કારણે ગૂંગળામણ અને શારીરિક નુકસાન થવાનું જોખમ છે. પરંતુ TVK નેતાઓએ આ ચેતવણીને અવગણી. FIR મુજબ, TVK નેતાઓ કાર્યકર્તાઓને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર થઈ ગઈ. લોકો ઝાડની ડાળીઓ અને રસ્તાની બાજુમાં આવેલી દુકાનોના શેડ પર ચઢી ગયા. તે વજન નીચે પડી ગયા, જેના કારણે લોકો પડી ગયા અને ભીડમાં ફસાઈ ગયા, જેના કારણે તેમના મોત શ્વાસ રૂંધાઈ ગયા.
વિજયને રેલીમાં પહોંચવામાં વિલંબ થવાથી મુશ્કેલી વધી ગઈ
FIRમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વિજયને બપોરે 3 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી કાર્યક્રમ યોજવાની પરવાનગી હતી, પરંતુ તે કરુર જિલ્લાની સરહદમાં ચાર કલાક મોડા પ્રવેશ્યો. આ વિલંબ જાણી જોઈને મોટી ભીડને આકર્ષવા અને રેલીને રાજકીય બળ તરીકે રજૂ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. હજારો લોકો વિજયની રાહ જોતા તડકામાં ઉભા રહ્યા, જેના કારણે ઘણા લોકો ડિહાઇડ્રેટેડ અને બેભાન થઈ ગયા. નાસભાગમાં 41 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 80 થી વધુ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.