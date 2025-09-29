ભારત માટે આર્થિક મોરચે સારા સમાચાર

સોમવારે, યુએસ એજન્સી મૂડીઝ રેટિંગ્સે ભારતના લાંબા ગાળાના સ્થાનિક અને વિદેશી ચલણ જારીકર્તા રેટિંગને Baa3 પર જાળવી રાખ્યું, જેમાં ‘સ્થિર’ દૃષ્ટિકોણ છે. વધુમાં, સ્થાનિક ચલણ સિનિયર અનસિક્યોર્ડ રેટિંગ પણ Baa3 પર રહ્યું. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ રેટિંગ્સ ભારતની દેવાની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે, પછી ભલે તે તેના પોતાના ચલણમાં હોય કે વિદેશી ચલણમાં. સિનિયર અનસિક્યોર્ડ રેટિંગનો અર્થ એ છે કે ભારતની અસુરક્ષિત દેવાની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા અકબંધ રહે છે.
મૂડીઝે ભારતનું ટૂંકા ગાળાનું સ્થાનિક ચલણ રેટિંગ પણ P-3 પર જાળવી રાખ્યું. એક નિવેદનમાં, મૂડીઝે જણાવ્યું હતું કે આ રેટિંગ્સ અને સ્થિર દૃષ્ટિકોણ ભારતની ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા, તેની મજબૂત બાહ્ય સ્થિતિ અને તેના મજબૂત સ્થાનિક ધિરાણ આધારને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે વર્તમાન નાણાકીય ખાધને ટેકો આપે છે.
ભારતની મજબૂતાઈના ફાયદા
રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ શક્તિઓ ભારતને બાહ્ય પડકારો, જેમ કે ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ અથવા અન્ય વૈશ્વિક નીતિઓથી પોતાને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરે છે જે ભારતના ઉત્પાદનમાં રોકાણને અસર કરી શકે છે. જોકે, ભારતની દેવા-સેવા ક્ષમતા કેટલીક લાંબા ગાળાની નાણાકીય નબળાઈઓ દ્વારા સંતુલિત છે. સારી GDP વૃદ્ધિ અને નાણાકીય શક્તિમાં ધીમે ધીમે વધારો થવા છતાં, ભારતના ઊંચા દેવાના બોજને ઘટાડવામાં સમય લાગશે.