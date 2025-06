નાઈટ ફ્રેન્ક રિપોર્ટ 2025: ભારતમાં અમીરોની સંખ્યા 12% વધી, વિશ્વના ધનિકોની યાદીમાં ક્યું છે સ્થાન?

નવી દિલ્હી: ભારત ફક્ત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા જ નથી, પરંતુ ધનિક લોકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ પણ ટોચની યાદીમાં સામેલ છે. નાઈટ ફ્રેન્કના ગ્લોબલ વેલ્થ રિપોર્ટ-2025 માં આ વાત સામે આવી છે. પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટિંગ ફર્મે આ રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે ભારત ટોચના વૈશ્વિક સંપત્તિ કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. દેશમાં હાઈ નેટવર્થ વ્યક્તિઓ (HNWIs)ની સંખ્યા 85,698 પર પહોંચી ગઈ છે, જે ધનિક લોકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ તેને વિશ્વમાં ચોથા સ્થાને મૂકે છે.

સંપત્તિમાં ફક્ત આ દેશો જ ભારતથી આગળ

રિપોર્ટ મુજબ, હવે ધનિક લોકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ભારત (ભારતમાં શ્રીમંત લોકો)થી ફક્ત ત્રણ દેશો આગળ છે અને તેમાં અમેરિકા પ્રથમ સ્થાને છે, જ્યારે ચીન બીજા સ્થાને પ્રભુત્વ ધરાવે છે. જાપાન ત્રીજા સ્થાને છે. દેશમાં ધનિક લોકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને નાઈટ ફ્રેન્કનો નવો રિપોર્ટ તેનું ઉદાહરણ છે. આ ગતિ અહીં અટકવાની નથી, પરંતુ એજન્સીએ ગ્લોબલ વેલ્થ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે અને અંદાજ લગાવ્યો છે કે વર્ષ 2028 સુધીમાં ભારતમાં HNWIની સંખ્યા વધીને 93,758 થઈ જશે.

💰 Want to be in India’s Top 1%?

You need ₹1.52 Cr net worth in 2025 (Knight Frank Wealth Report). But how does 🇮🇳 stack up globally?👇

🇲🇨 Monaco : ₹107 Cr

🇨🇭 Switzerland : ₹71 Cr

🇦🇺 Australia : ₹46 Cr

🇺🇸 USA : ₹48 Cr

🇸🇬 Singapore : ₹43 Cr

🇦🇪 UAE : ₹13 Cr

🇧🇷 Brazil :…

— Advait Arora (@WealthEnrich) June 10, 2025