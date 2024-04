IPL 2024 : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે બેંગ્લોરને એક રને હરાવ્યું

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2024 ની મેચ નંબર-36 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) એ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને 1 રનથી હરાવ્યું. કોલકાતા ઇડન ગાર્ડન્સમાં રમાયેલી આ મેચમાં RCBને જીતવા માટે 223 રનનો ટાર્ગેટ હતો, પરંતુ તેની આખી ટીમ 20 ઓવરમાં 221 રન સુધી જ સિમિત રહી હતી. આરસીબીની આ સતત છઠ્ઠી હાર હતી. કોલકાતાની સાત મેચોમાં આ પાંચમી જીત હતી.

