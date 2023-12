અમેરિકામાં ખાલિસ્તાનીઓએ ફરી હિન્દુ મંદિરને નિશાન બનાવ્યું

ખાલિસ્તાનીઓએ ફરી એકવાર અમેરિકામાં એક હિન્દુ મંદિરને નિશાન બનાવ્યું છે. આ વખતે કેલિફોર્નિયાના નેવાર્કમાં ખાલિસ્તાનીઓએ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આ ઘટનાની તસવીરો શેર કરતી વખતે અમેરિકાના હિન્દુ-અમેરિકન ફાઉન્ડેશને સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે ખાલિસ્તાનીઓએ કેલિફોર્નિયાના નેવાર્કમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરને નિશાન બનાવ્યું છે. સંગઠને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું છે કે મંદિરની દિવાલો પર ખાલિસ્તાનીઓએ ખાલિસ્તાની સૂત્રો લખ્યા છે. આ માહિતી નેવાર્ક પોલીસ તેમજ નાગરિક અધિકાર અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવશે. હિન્દુ-અમેરિકન ફાઉન્ડેશનનું કહેવું છે કે તે આગ્રહ કરી રહી છે કે પોલીસ આ ઘટનાની તપાસ હેટ ક્રાઈમ તરીકે કરે.

#Breaking: Swaminarayan Mandir Vasana Sanstha in Newark, California was defaced with pro-#Khalistan slogans.@NewarkCA_Police and @CivilRights have been informed and full investigation will follow.

We are insisting that this should be investigated as a hate crime. pic.twitter.com/QHeEVWrkDj

— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) December 22, 2023