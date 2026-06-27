મિસાઇલ હુમલાઓ બાદ જેડી વાન્સે ઈરાનને આપી ચેતવણી

વોશિંગટન: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી પણ, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક કાર્ગો જહાજ પર ડ્રોન હુમલા બાદ, અમેરિકાએ ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો. બદલામાં, અમેરિકન સૈન્યએ ઈરાની મિસાઇલ અને ડ્રોનના સ્થળો તેમજ હોર્મુઝની આસપાસના રડાર સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા. આ પછી, અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જેડી વાન્સે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું, “હિંસાનો જવાબ હિંસાથી આપવામાં આવશે.”

જેડી વાન્સે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે ઈરાને યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને અમેરિકા તેનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે. જો કરાર (MOU) અંગે કોઈ વિવાદ હોય, તો વાતચીત કરવી જોઈએ. પરંતુ જો હિંસાનો આશરો લેવામાં આવે તો તેનો જવાબ તે જ ભાષામાં આપવામાં આવશે.

જેડી વાન્સે કહ્યું, “જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમારી પાસે ફોન છે. પરંતુ જો તમે હિંસાનો આશરો લો છો, તો હિંસાનો જવાબ હિંસાથી આપવામાં આવશે.”

ટ્રમ્પે કહ્યું: ઈરાનમાં હજુ પણ થોડી તાકાત બાકી છે

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓ પર ટિપ્પણી કરી. તેમણે કહ્યું કે તાજેતરના હુમલાઓ પછી ઈરાનની તાકાત નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી ગઈ છે. તેમ છતાં તે હજુ પણ કેટલીક લશ્કરી ક્ષમતા જાળવી રાખે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, “ગઈકાલે તેઓએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક મોટા જહાજ પર ચાર ડ્રોન છોડ્યા. અમે તેમાંથી ત્રણને તોડી પાડ્યા, પરંતુ એક ડ્રોન જહાજને અથડાયો અને નુકસાન પહોંચાડ્યું. આવું થવા દેવામાં આવશે નહીં.” જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું અમેરિકા આ ​​હુમલાનો વધુ નોંધપાત્ર જવાબ આપશે, ત્યારે તેમણે ફક્ત એટલું જ કહ્યું, “તમને ટૂંક સમયમાં ખબર પડશે.”

હોર્મુઝમાં જહાજ પર હુમલા પછી યુએસ કાર્યવાહી

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) અનુસાર, 25 જૂનના રોજ, સિંગાપોર-ધ્વજવાળા કાર્ગો જહાજ M/V એવર લવલી પર સિંગલ-બેરલ એટેક ડ્રોન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જહાજ ઓમાનના દરિયાકાંઠે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. યુએસનો આરોપ છે કે હુમલો ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને તે યુદ્ધવિરામનું સીધું ઉલ્લંઘન હતું.

ઈરાને જે વિસ્તારમાં હુમલો કર્યો તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને ઓમાન દ્વારા સુરક્ષિત માર્ગ માટે સ્થાપિત શિપિંગ કોરિડોર છે. ઈરાન આ વાતને ઓળખતું નથી અને અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે તે હાનિકારક હોઈ શકે છે. ઈરાને લારાક ટાપુ નજીક એક શિપિંગ કોરિડોર સ્થાપિત કર્યો છે અને દાવો કરે છે કે જહાજો ફક્ત આ માર્ગ પરથી જ પસાર થઈ શકે છે. તેઓ અન્ય માર્ગો પર હુમલો કરી શકે છે.

બીજા દિવસે, યુએસ ફાઇટર જેટ્સે ઈરાનના દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મિસાઈલ અને ડ્રોન સ્ટોરેજ સુવિધાઓ અને કોસ્ટલ રડાર સિસ્ટમ્સ પર ચોકસાઈપૂર્વક હુમલા કર્યા. યુએસ અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે આ કામગીરી પૂર્ણ થઈ હતી અને તેનો હેતુ ફક્ત ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને મર્યાદિત કરવાનો હતો.

ઈરાને પણ બદલો લીધો

ઈરાને યુએસના દાવાઓને નકારી કાઢતા કહ્યું કે દક્ષિણ શહેર સિરિક નજીકના એક બંદર વિસ્તાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઈરાની નૌકાદળે આ વિસ્તારમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. જો કે, બંને દેશે તેમના સંબંધિત દાવાઓમાં થયેલા નુકસાનની સંપૂર્ણ હદ જાહેર કરી નથી.

હોર્મુઝમાં ખતરો ફરી વધ્યો

આ ઘટનાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંગઠન (IMO) એ સલામતીના કારણોસર હજારો ખલાસીઓ અને સેંકડો જહાજોને બચાવવા માટે તેના ખાલી કરાવવાના કાર્યને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધું છે.

યુએસ નેવીનું કહેવું છે કે તેની નૌકાદળ હજુ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વેપારી જહાજોને સુરક્ષા અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી રહી છે જેથી વૈશ્વિક વેપાર ખોરવાઈ ન જાય. જોકે, જહાજ પરનો તાજેતરનો હુમલો દર્શાવે છે કે યુદ્ધવિરામ છતાં, આ વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગ પરનો ખતરો સંપૂર્ણપણે ટળ્યો નથી.

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