ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રથમ T20માં આયર્લેન્ડ સામે 34 રને હાર

બેલફાસ્ટ, આયર્લેન્ડ: શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ખૂબ જ શરમજનક શરૂઆત કરી છે. ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી ચૂકેલી ટીમ ઈન્ડિયાને આયર્લેન્ડ સામે રમાઈ રહેલી બે મેચની T20 સીરિઝની પહેલી મેચમાં 34 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારતીય ટીમને કોઈપણ ફોર્મેટમાં આયર્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા આયર્લેન્ડ સામે માત્ર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં જ નહીં પરંતુ ODIમાં પણ કોઈ મેચ હાર્યું ન હતું. આ મેચમાં ભારતીય ટીમને 183 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. જેનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઈન્ડિયા 18.5 ઓવરમાં 148 રન પર ઓલઆઉટ થયું હતું.
ભારતની હારનું મુખ્ય કારણ
ભારતની હારનું સૌથી મોટું કારણ બેલફાસ્ટની પિચ હતી. જે બીજી ઇનિંગમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગઈ હતી. બેલફાસ્ટની પિચે બીજી ઇનિંગમાં પકડ શરૂ કરી હતી. બોલ ફટકાર્યા પછી તે બંધ થવા લાગ્યો હતો, અને પરિણામે, બોલ બેટ પર યોગ્ય રીતે આવ્યો ન હતો, જેના પરિણામે ભારતીય બેટ્સમેન તેમાં ફસાઈ ગયા હતા.
ભારતની હારનું બીજું કારણ
અભિષેક શર્મા સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન મુક્તપણે રમવાનો પ્રયાસ કરી શક્યા નહીં. સંજુ સેમસન,ઇશાન કિશન અને શ્રેયસ ઐયર જેવા બેટ્સમેન નિષ્ફળ ગયા. તિલક વર્મા પણ ખૂબ જ ખરાબ શોટ રમીને આઉટ થયા.
ભારતની હારનું ત્રીજું કારણ
આયર્લેન્ડના બોલરોએ પિચ સારી રીતે વાંચી. ખાસ કરીને, બે ડેબ્યુટ કરનારા ઝડપી બોલરો, જય મુન્દ્રા અને મેથ્યુ હોલાર્ડે ભારતીય બેટ્સમેનોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા. હોલાર્ડે બે વિકેટ લીધી અને મુન્દ્રાએ બે વિકેટ લીધી. ડાબોડી સ્પિનર હમ્ફ્રીસે 38 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી.
ભારતની હારનું ચોથું કારણ
ભારતની બોલિંગ અત્યંત નબળી હતી. ખાસ કરીને પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ આયર્લેન્ડને ઉચ્ચ સ્કોર પર રાખવા માટે શક્ય તેટલું બધું કર્યું. તેણે ચાર ઓવરમાં 57 રન આપ્યા. વોશિંગ્ટન સુંદરે એક જ ઓવરમાં 19 રન આપ્યા.
ભારતની હારનું પાંચમું કારણ
ભારતની ફિલ્ડિંગ પણ ખૂબ જ નબળી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ કુલ ત્રણ કેચ છોડ્યા. આમાંથી એક કેચ અભિષેક શર્માએ છોડ્યો હતો, જેને એક રન પર જીવનદાન મળ્યું હતું અને તેણે 32 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા હતા.