જૈશ-એ-મોહમ્મદનો પાકિસ્તાનમાં મહિલાઓ માટે ઓનલાઇન ‘જેહાદી કોર્સ’

નવી દિલ્હીઃ ઓક્ટોબરમાં ખુલાસો થયો હતો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા પ્રતિબંધિત પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ જમાત-ઉલ-મુમિનાત નામે મહિલાઓની એક બ્રિગેડ બનાવી રહ્યું છે. હવે એક નવા એક્સક્લુસિવ દસ્તાવેજ અને વિગતો મુજબ આ આતંકી સંગઠને ફંડ એકત્ર કરવા અને પોતાની મહિલા બ્રિગેડમાં વધુ મહિલાઓને જોડવા માટે એક ઓનલાઈન તાલીમ કોર્સ શરૂ કર્યો છે, જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે ‘તુફાત અલ-મુમિનાત’
મસૂદ અઝહરની બહેનોને જવાબદારી મળી
આ કોર્સ દ્વારા સંગઠનને મજબૂત બનાવવા અને મહિલા બ્રિગેડમાં વધુ મહિલાઓની ભરતી માટે જૈશ-એ-મોહમ્મદના નેતાઓમાં મસૂદ અઝહર અને તેના કમાન્ડરોના સગાંસંબંધીઓનો સમાવેશ થાય છે. મહિલા પરિવારના સભ્યો મહિલાઓને જેહાદ, ધર્મ અને ઇસ્લામના દ્રષ્ટિકોણથી મહિલાઓનાં કર્તવ્યો વિશે તાલીમ આપશે. ભરતી અભિયાન 8 નવેમ્બરથી ઓનલાઈન જીવંત વ્યાખ્યાનો મારફતે શરૂ થશે.
મસૂદ અઝહરની બે બહેનો સાદિયા અઝહર અને સમાયરા અઝહર મહિલાઓને જૈશ-એ-મોહમ્મદની મહિલા બ્રિગેડ ‘જમાત-ઉલ-મુમિનાત’માં જોડાવવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક ઓનલાઈન મીટિંગ પ્લેટફોર્મ મારફતે રોજ 40 મિનિટની ક્લાસ લેશે.
મસૂદ અઝહર જેમ દાન એકત્ર કરવાની દરેક તકનો ઉપયોગ કરે છે અને 27 સપ્ટેમ્બરે બહાવલપુરમાં “મરકઝ ઉસ્માન ઓ અલી”માં આપેલા પોતાના ભાષણમાં ફંડ એકત્ર કરવાની અપીલ કરી હતી, તે જ રીતે જૈશ-એ-મોહમ્મદ હવે આ કોર્સમાં દાખલ થતી દરેક મહિલાથી 500 પાકિસ્તાની રૂપિયાનું દાન લઈ રહ્યો છે અને તેમની પાસેથી એક ઓનલાઈન માહિતી ફોર્મ પણ ભરાવી રહ્યો છે.
મહિલાઓની ઓનલાઈન ભરતી
આની શરૂઆતમાં આઠ ઓક્ટોબરે મસૂદ અઝહરે જૈશ-એ-મોહમ્મદની મહિલા બ્રિગેડ ‘જમાત-ઉલ-મુમિનાત’ની રચનાની જાહેરાત કરી હતી અને 19 ઓક્ટોબરે પાકિસ્તાનના કબજાવાળા કાશ્મીરના રાવલપિંડીમાં મહિલાઓને એકત્ર કરવા માટે દુખતરાન-એ-ઇસ્લામ નામે કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો.