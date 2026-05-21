પુલવામા હુમલાનો માસ્ટરમાઈન્ડ હમઝા બુરહાન પાકિસ્તાનમાં ઠાર

ભારત વિરૂદ્ધ કાવતરાં ઘડતા આતંકવાદીઓ માટે પાકિસ્તાનની ધરતી હવે સેફ ઝોન નથી રહી. જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામામાં થયેલા સૈન્ય કાફલા પરના આત્મઘાતી હુમલાના મુખ્ય માસ્ટરમાઈન્ડ અને વોન્ટેડ આતંકી હમઝા બુરહાનને પાકિસ્તાનમાં જ યમસદન પહોંચાડી દેવામાં આવ્યો છે. ડિફેન્સ સૂત્રો પાસેથી મળતી એક્સક્લુઝિવ માહિતી અનુસાર, પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) ના મુઝફ્ફરાબાદમાં કેટલાક અજ્ઞાત હુમલાખોરોએ આતંકી હમઝા બુરહાન પર ઘાતક હુમલો કરીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે હમઝા બુરહાન પીઓકે સ્થિત પોતાની હાઈ-સિક્યોરિટી ઓફિસમાં બેઠો હતો. એ જ સમયે અચાનક હથિયારધારી અજ્ઞાત હુમલાખોરો ત્યાં ધસી આવ્યા હતા અને કોઈ કંઈ સમજે તે પહેલા જ હમઝા પર ગોળીઓનો વરસાદ કરી દીધો હતો. અસંખ્ય ગોળીઓ વાગવાને કારણે આ ખુંખાર આતંકી ઘટનાસ્થળે જ ઢળી પડ્યો હતો અને તેનું પ્રાણપંખેરૂ ઉડી ગયું હતું.
પુલવામાનો જ વતની હતો, 2017 માં પાકિસ્તાન ભાગી ગયો હતો
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે હમઝા બુરહાન મૂળ જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામા જિલ્લાના રત્નીપોરા વિસ્તારનો રહેવાસી હતો. વર્ષ 2017 માં તે સ્થાનિક સ્તરે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત થયો હતો અને ત્યારબાદ ભારતીય સુરક્ષા દળોથી બચવા માટે સરહદ પાર કરીને પાકિસ્તાન ભાગી ગયો હતો.
પાકિસ્તાન ગયા બાદ તેણે ત્યાં પોતાનું એક નવું સેટઅપ ઊભું કર્યું હતું. સ્થાનિક સ્તરે કાયદાકીય એજન્સીઓથી બચવા માટે તે પોતાને એક નિર્દોષ ‘શિક્ષક’ (ટીચર) તરીકે ઓળખાવતો હતો. પરંતુ આ પડદા પાછળ તેનો અસલી ચહેરો આતંકવાદનો જ હતો. તે 2019 ના પુલવામા હુમલા પછી પણ સતત ભારત વિરૂદ્ધની અનેક આતંકી ઘટનાઓમાં સક્રિય રીતે સામેલ રહ્યો હતો. તે પીઓકેના અલગ-અલગ કેમ્પમાં નવા આતંકીઓને હથિયાર ચલાવવાની અને બ્લાસ્ટ કરવાની ટ્રેનિંગ આપતો હતો તેમજ સરહદી વિસ્તારોમાંથી ભારતમાં આતંકીઓની ઘૂસણખોરી કરાવવાનું નેટવર્ક સંભાળતો હતો.
ISI એ આપી હતી ‘સ્પેશિયલ સિક્યોરિટી’ અને ઓફિસ
હમઝા બુરહાન આતંકી સંગઠનોમાં ‘ડોક્ટર’ ના કોડનેમથી પણ જાણીતો હતો. તે માત્ર હુમલાના પ્લાનિંગ જ નહોતો કરતો, પરંતુ કાશ્મીરી યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરીને તેમનું બ્રેઈનવોશ કરવાનું અને તેમને કટ્ટરપંથના રસ્તે ધકેલવાનું મુખ્ય કામ કરતો હતો. ભારત વિરૂદ્ધ તેના આ કાળા કારનામાને કારણે જ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI તેની પર ઓળઘોળ હતી. ISI એ જ તેને મુઝફ્ફરાબાદમાં એક સુસજ્જ ઓફિસ પૂરી પાડી હતી અને તેની સુરક્ષા માટે ચોવીસેય કલાક AK-47 રાઈફલ સાથેના ખાસ કમાન્ડો અને ગનર્સ તૈનાત રાખ્યા હતા. છતાં પણ અજ્ઞાત હુમલાખોરો આ કડક સુરક્ષાચક્રને ભેદીને તેની ઓફિસમાં ઘૂસ્યા અને તેનું ધી એન્ડ કરી નાખ્યું.
પુલવામા હુમલો અને ભારતનો ઐતિહાસિક બદલો
ઉલ્લેખનીય છે કે, 14 February 2019 ના રોજ બપોરે આશરે 3:15 PM વાગ્યે જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામા જિલ્લામાં જમ્મુ-શ્રીનગર નેશનલ હાઈવે પર ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઘાતક આતંકી હુમલો થયો હતો. પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી અને સ્થાનિક યુવક આદિલ અહમદ ડારે આશરે 300-350 kg (કિલોગ્રામ) વિસ્ફોટકો (IED) થી ભરેલી સ્કોર્પિયો એસયુવી કારને સીધી જ CRPF ના કાફલાની બસ સાથે અથડાવી દીધી હતી.
આ ભયાનક આત્મઘાતી વિસ્ફોટમાં ભારતના 40 CRPF જવાનો શહીદ થયા હતા અને અનેક જવાનો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. વર્ષ 1989 પછી કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળો પર થયેલો આ સૌથી મોટો હુમલો હતો, જેની જવાબદારી જૈશ-એ-મોહમ્મદે લીધી હતી.
આ કાયરતાપૂર્ણ હુમલાના બરાબર 12 days (12 દિવસ) બાદ, એટલે કે 26 February 2019 ના રોજ ભારતીય વાયુસેનાના મિરાજ વિમાનોએ રાતના અંધકારમાં પાકિસ્તાનની સરહદમાં ઘૂસીને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના બાલાકોટમાં આવેલા જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી ટ્રેનિંગ કેમ્પ પર સર્જિકલ એર સ્ટ્રાઈક કરી હતી. આ ઓપરેશન બાલાકોટમાં ભારતે સેંકડો આતંકીઓનો સફાયો કરીને પુલવામાના શહીદોનો બદલો લીધો હતો. હવે તે જ હુમલાના બાકી રહેલા માસ્ટરમાઈન્ડ હમઝા બુરહાનનો પાકિસ્તાનની અંદર જ અંત આવતા ભારતના પરિવારોને મોટી શાંતિ મળી છે.