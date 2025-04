કેન્દ્રની અપીલના પગલે ખેડૂત નેતા દલેવાલના 131 દિવસ પછી ઉપવાસ સમાપ્ત

પંજાબ: પ્રખ્યાત ખેડૂત નેતા જગજીત સિંહ દલેવાલે રવિવારે 131 દિવસ પછી પોતાની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળનો અંત લાવ્યો. તેમણે આ ઉપવાસ 26 નવેમ્બર 2024ના રોજ શરૂ કર્યા હતા. દલેવાલ કૃષિ મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકાર સામે શાંતિપૂર્ણ વિરોધના ભાગ રૂપે ઉપવાસ પર હતા. દલ્લેવાલે ફતેહગઢ સાહિબ જિલ્લાના સરહિંદમાં આયોજિત કિસાન મહાપંચાયતમાં આ જાહેરાત કરી હતી. સભાને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે તમે બધાએ મને મારા આમરણાંત ઉપવાસનો અંત લાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ચળવળની સંભાળ રાખવા બદલ હું તમારા બધાનો ઋણી છું, હું તમારી લાગણીઓનો આદર કરું છું અને તમારા આદેશોનો સ્વીકાર કરું છું.

કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને કેન્દ્રીય રેલ રાજ્ય મંત્રી રવનીત સિંહ બિટ્ટુની અપીલ બાદ આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમણે શનિવારે દલેવાલને તેમનો ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા વિનંતી કરી હતી. શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે X પર લખ્યું હતું કે ભારત સરકારના પ્રતિનિધિઓ અને ખેડૂત સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે તેમની માંગણીઓ અંગે વાતચીત ચાલી રહી છે. ખેડૂત નેતા જગજીત સિંહ દલેવાલ હવે હોસ્પિટલમાંથી પાછા ફર્યા છે અને અમે તેમના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરીએ છીએ. અમે તેમને ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવા પણ વિનંતી કરીએ છીએ અને અમે પૂર્વનિર્ધારિત તારીખ મુજબ 4 મેના રોજ સવારે 11 વાગ્યે ખેડૂત સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીત કરીશું.

I am deeply grateful to Kisan Leader S. Jagjit Singh Dalewal ji for graciously accepting our request and ending his hunger strike today. This is a very positive step forward in the ongoing dialogue between the farmers and the central government. May God bless him with a happy and…

