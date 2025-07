રૂ. 3500 કરોડના દારૂના કૌભાંડની ચાર્જશીટમાં જગન મોહન રેડ્ડીનું નામ

નવી દિલ્હીઃ આંધ્ર પ્રદેશમાં 3500 કરોડ રૂપિયાના કથિત દારૂ કૌભાંડમાં ભૂતપૂર્વ CM YS જગનમોહન રેડ્ડી પર પણ લાંચ લેવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ કૌભાંડના સંબંધમાં આંધ્ર પ્રદેશ પોલીસની વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) દ્વારા સ્થાનિક કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. ચાર્જશીટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દર મહિને આશરે 50થી 60 કરોડ રૂપિયાની લાંચ લેવામાં આવતી હતી, જેમાં રેડ્ડીનો પણ સમાવેશ થતો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

જોકે આ કેસમાં جگનમોહન રેડ્ડીને આરોપી તરીકે નામિત કરાયા નથી, પણ એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2019થી 2024 વચ્ચે તેઓએ દારૂ કંપનીઓ પાસેથી વસુલાત થયેલા પૈસા મેળવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે આ સમયગાળામાં રાજ્યમાં રેડ્ડી નિતિૃત્વ હેઠળની સરકાર સત્તામાં હતી.

Jagan Mohan Reddy’s liquor mafia devastated one crore of poor families in Andhra Pradesh. Trusted liquor brands were replaced with low-grade, harmful ones — all for ₹3,200 Cr in bribes.

Midhun Reddy is just a pawn.

The real masterminds?

Mr & Mrs Jagan #LiquorScam #YSRCPScam… pic.twitter.com/Ha54zZIUvN

