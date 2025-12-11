જ્યોર્જિયા મેલોનીએ PM મોદીને ઇટાલી આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું

ઇટાલી: નાયબ વડાપ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાન એન્ટોનિયો તાજાની હાલમાં ત્રણ દિવસની ભારત મુલાકાતે છે. તેમણે બુધવારે સાંજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેને તાજાનીએ ખૂબ જ સકારાત્મક અને ઉપયોગી ગણાવી હતી.બેઠક દરમિયાન, તાજાનીએ ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની તરફથી PM મોદીને 2026માં ઇટાલીની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું. તાજાનીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીની ઇટાલીની મુલાકાત અંગે ‘હા’માં જવાબ મળ્યો છે, પરંતુ હજુ સમય નક્કી થયો નથી.
વિદેશ પ્રધાન તાજાનીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત-ઇટાલી સંબંધો એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યા છે અને આગામી વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ વધુ ગાઢ બનશે. ભારત અને ઇટાલી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારો છે, અને ભવિષ્યમાં બંને દેશો માટે મોટી સંભાવનાઓ રહેલી છે.
ઇટાલીના વડાપ્રધાન મેલોની લેશે ભારતની મુલાકાત?
જ્યારે પત્રકારોએ તેમને પૂછ્યું કે ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની ક્યારે ભારતની મુલાકાત લેશે? આનો જવાબ આપતા, વિદેશ મંત્રી તાજાનીએ કહ્યું કે તેઓ હજુ સુધી નક્કી નથી કરી શક્યા કે તેઓ 2026માં ભારત ક્યારે આવશે.
ઈટાલીના પ્રતિનિધિમંડળ અને વડાપ્રધાન મોદી વચ્ચે શું ચર્ચા થઈ?
મીટિંગ દરમિયાન, બંને નેતાઓએ ઔદ્યોગિક સહયોગ, સાંસ્કૃતિક સંબંધો, વેપાર, ટેકનોલોજી અને રાજદ્વારી ભાગીદારી પર ચર્ચા કરી. તાજાનીએ ખાસ જણાવ્યું હતું કે ભારત રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સંવાદને આગળ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમના મતે, ભારતનો વધતો વૈશ્વિક પ્રભાવ આ દિશામાં મદદ કરી શકે છે.
જ્યોર્જિયા મેલોની અને વડાપ્રધાન મોદી ક્યારે મળ્યા?
નવેમ્બર 2022 – બાલી, ઇન્ડોનેશિયા (G20 સમિટ): વડા પ્રધાન બન્યાના થોડા સમય પછી, મેલોનીની મોદી સાથેની પ્રથમ મુલાકાત બાલીમાં થઈ હતી. આનાથી ભારત-ઈટાલી સંબંધોમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ.
2–3 માર્ચ, 2023 – નવી દિલ્હી: મેલોનીની ભારતની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશોએ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની જાહેરાત કરી, જેને દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં એક મુખ્ય પગલું માનવામાં આવે છે.
સપ્ટેમ્બર 2023 – નવી દિલ્હી (G20 સમિટ): આ બેઠક દરમિયાન નેતાઓ વચ્ચેની સરળતા અને તાલમેલને સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો.
14 જૂન, 2024 – પુગ્લિયા, ઇટાલી (G7 સમિટ): યજમાન તરીકે, મેલોનીએ મોદીનું સ્વાગત કર્યું અને તેમના ત્રીજા કાર્યકાળ માટે અભિનંદન આપ્યા. બેઠકમાં વૈશ્વિક મુદ્દાઓની વિશાળ શ્રેણીની ચર્ચા કરવામાં આવી.