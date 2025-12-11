અમેરિકા બાદ હવે મેક્સિકોનો ટેરિફ હુમલો, જાણો ભારત પર કેટલા ટકા ટેરિફ નાખ્યો? 

મેક્સિકો: ફરી એકવાર વિશ્વભરમાં ટેરિફ યુદ્ધ શરૂ થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. અમેરિકાએ અગાઉ ટેરિફ વધારીને ઘણા દેશોને ફટકો આપ્યો છે, હવે મેક્સિકોનો વારો છે. મેક્સિકોએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેમાં ચીન સહિત અનેક એશિયન દેશોમાંથી આવતા માલ પર ૫૦% સુધીનો ઉચ્ચ ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે, જે અમેરિકાની જેમ જ છે. સેનેટે આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે, અને આ નવા ટેરિફ આવતા વર્ષે, ૨૦૨૬થી અમલમાં આવશે. આ એક મોટો ફટકો હશે, ખાસ કરીને એવા દેશો માટે કે જેમનો મેક્સિકો સાથે વેપાર કરાર નથી.
૨૦૨૬માં લાગુ થનારા ઉચ્ચ ટેરિફ
મેક્સિકો દ્વારા આ વધેલા ટેરિફ આવતા વર્ષે, ૨૦૨૬થી અમલમાં આવશે. આ નિર્ણયથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત દેશોમાં ચીન, ભારત, દક્ષિણ કોરિયા, થાઈલેન્ડ અને ઇન્ડોનેશિયાનો સમાવેશ થાય છે. આવતા વર્ષથી, મેક્સિકો આ દેશોમાંથી આયાત થતા ઓટો પાર્ટ્સ, કાપડ, સ્ટીલ અને અન્ય માલ પર 50% સુધીનો ટેરિફ લાદશે. સેનેટના ઠરાવ અનુસાર, અન્ય ઘણી વસ્તુઓ પર ટેરિફ પણ વધારીને 35% કરવામાં આવ્યો છે. મેક્સિકન સેનેટે આ ટેરિફ વધારાને 76% મત આપ્યો, જ્યારે 5% મત વિરુદ્ધ. તેને 35 મતોથી દૂર રહીને પસાર કરવામાં આવ્યું.
મેક્સિકોએ આ પગલું કેમ ભર્યું?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઉદાહરણને અનુસરીને, મેક્સિકોએ પણ તેના સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટેરિફ વધારવાનું આ પગલું ભર્યું છે. જોકે, આની કેટલી અસર થશે તે સમય જ કહેશે. જો કે, વ્યાપારી જૂથોએ આ ટેરિફ વધારાનો સખત વિરોધ કર્યો છે.
અહેવાલ મુજબ, વિશ્લેષકો અને ખાનગી ક્ષેત્રે દલીલ કરી છે કે મેક્સિકો ટેરિફ વધારાનો નિર્ણય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ખુશ કરવા અને આવતા વર્ષે $3.76 બિલિયનની વધારાની આવક ઉત્પન્ન કરવાનો હતો કારણ કે મેક્સિકો તેની રાજકોષીય ખાધને પહોંચી વળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
1,400 માલ પર ટેરિફ
મેક્સિકન સેનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ સુધારેલા બિલમાં મૂળ દરખાસ્ત કરતાં ઓછી ઉત્પાદન શ્રેણીઓનો સમાવેશ થાય છે. આશરે ૧,૪૦૦ આયાતી માલ પર ટેરિફ લાદતા આ બિલને અગાઉના સ્થગિત સંસ્કરણથી નરમ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં આમાંના ઘણા માલ પર ટેરિફ દર ૫૦% કરતા ઓછા છે. જોકે, મેક્સિકોએ અગાઉ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ખુશ કરવાના પ્રયાસમાં ચીની માલ પર ટેરિફ વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ તેની ખાસ અસર થઈ નથી.
ભારત-મેક્સિકો વેપાર પર એક નજર
તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત અને મેક્સિકો વચ્ચે વેપાર વધ્યો છે. ૨૦૨૨માં, બંને દેશો વચ્ચે માલનો વેપાર ૧૧.૪ અબજ ડોલર સુધી પહોંચ્યો. જો કે, ૨૦૨૩માં તે થોડો ઘટીને ૧૦.૬ અબજ ડોલર થયો, જે ૨૦૨૪માં ફરી વધ્યો અને ૧૧.૭ અબજ ડોલરના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો. ભારતનો મેક્સિકો સાથે પણ નોંધપાત્ર વેપાર સરપ્લસ છે; ૨૦૨૪માં, ભારતની મેક્સિકોમાં નિકાસ આશરે ૮.૯ અબજ ડોલર હતી, જ્યારે આયાત ૨.૮ અબજ ડોલર હતી.