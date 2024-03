IPL 2024 નું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરાયું

BCCI એ IPL 2024ની બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. 22 માર્ચથી શરૂ થયેલી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 17મી સિઝનની ટાઈટલ મેચ 26 મેના રોજ રમાશે. ફાઈનલ મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક મેદાન પર યોજાશે. પ્લેઓફ મેચો 21 મેથી રમાશે. લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને બોર્ડે અગાઉ માત્ર 17 દિવસનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું.

ફાઈનલ મેચ ક્યારે રમાશે

IPL 2024નું સંપૂર્ણ શિડ્યુલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ચેન્નાઈનું એમ ચિદમ્બરમ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 17મી સીઝનની ફાઈનલ મેચનું આયોજન કરશે. ટાઇટલ મેચ 26 મેના રોજ રમાશે. તે જ સમયે, પ્લેઓફ મેચો 21 મેથી રમાશે. ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચ 19 મેના રોજ રમાવાની છે, જેમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ગુવાહાટીમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે ટકરાશે.

