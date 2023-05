IPL 2023: મુંબઈ સામેની મેચ પહેલા સચિન તેંડુલકર પાસે પહોંચ્યો વિરાટ કોહલી

ભારતના સૌથી જૂના અને ઐતિહાસિક સ્ટેડિયમોમાંના એક વાનખેડેમાં મંગળવારે બે દિગ્ગજ સૈનિકો સામસામે આવશે. રોહિત શર્માની કપ્તાનીવાળી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સામનો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો છે જેમાં વિરાટ કોહલી છે. આ બંને ખેલાડીઓની ગણના વર્તમાન સમયના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાં થાય છે અને આ બંનેની ભારતમાં ઘણી ફેન ફોલોઈંગ છે. પરંતુ આ સમયે કોહલીની કોઈ અન્ય સાથે મુલાકાત ચર્ચામાં છે. આ છે સચિન તેંડુલકર.

સચિન તેંડુલકર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મેન્ટર છે. તે મુંબઈથી જ IPL રમી ચૂક્યો છે અને હવે આ ટીમ સાથે પોતાનો અનુભવ શેર કરી રહ્યો છે. બંનેની મુલાકાત મુંબઈ અને બેંગ્લોર વચ્ચેની મેચ પહેલા થઈ હતી. તેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ સીઝનમાં 2 એપ્રિલે મુંબઈ અને બેંગ્લોર વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી અને બેંગ્લોરે તે મેચ જીતી હતી. આ વખતે મુંબઈ બદલો લેવા માંગશે.

The meet-up of the GOATs – Sachin Tendulkar and Virat Kohli. pic.twitter.com/0XHHU9vpoT

