મણિપુર હિંસા: 60ના મોત, 231 ઘાયલ,1700 ઘર સળગ્યા, મુખ્યમંત્રીએ કરી શાંતિની અપીલ

મણિપુરમાં ફાટી નીકળેલી હિંસા દરમિયાન મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે સોમવારે રાજ્યના લોકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી હતી. જણાવી દઈએ કે મણિપુરમાં વંશીય હિંસાને કારણે અત્યાર સુધીમાં 60થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. બિરેન સિંહે કહ્યું છે કે હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 60 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં 231 લોકો ઘાયલ થયા છે અને 3 મેના રોજ ફાટી નીકળેલી આ હિંસામાં 1700 ઘરો બળી ગયા છે.

Manipur violence | Solicitor General tells Supreme Court that people and property all over have to be protected, and not only some religious sites. — ANI (@ANI) May 8, 2023

સીએમ બિરેને રાજ્યના લોકોને રાજ્યમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં સહયોગ કરવાની અપીલ કરી છે. આ દરમિયાન તેમણે માહિતી આપી છે કે રમખાણોને કારણે વિસ્તારોમાં ફસાયેલા લોકોને પોતપોતાના સ્થળોએ લઈ જવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. રાજ્યના સીએમનું આ નિવેદન સુપ્રીમ કોર્ટની ટિપ્પણીના કલાકો બાદ સામે આવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મણિપુરમાં ફાટી નીકળેલી હિંસામાં ઘણા લોકોની હત્યા અને રાજ્યમાં સંપત્તિને નુકસાન થવા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

Manipur violence | Supreme Court asks governments about the persons displaced. Steps have to be taken to protect religious areas as well, adds the court. — ANI (@ANI) May 8, 2023

સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્રએ આ અંગે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ અને હિંસાથી પ્રભાવિત લોકોના પુનર્વસન પ્રયાસોને ઝડપી બનાવવા જોઈએ. કેન્દ્ર સરકાર વતી, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રજુદની અધ્યક્ષતાવાળી બેંચની સામે, કહેવામાં આવ્યું હતું કે મણિપુરમાં છેલ્લા બે દિવસમાં કોઈ અપ્રિય ઘટના નોંધાઈ નથી, કેન્દ્રએ કહ્યું કે સ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે.

Manipur Violence | Supreme Court emphasises that due arrangements be made in relief camps in terms of food, medical; taking all necessary precautions for the rehabilitation of displaced persons and protecting places of religious worship. Supreme Court posts the matter for… — ANI (@ANI) May 8, 2023

બુધવારે મણિપુરમાં જાતિ અથડામણો ફાટી નીકળી જ્યારે આદિવાસીઓએ રાજ્યના ટેન હિલ્સ જિલ્લામાં મેઇતેઈ સમુદાય માટે અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) દરજ્જાની માંગનો વિરોધ કર્યો. આ સંઘર્ષ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 23000 લોકો વિસ્થાપિત થયા છે અને લગભગ 54 લોકોના મોત થયા છે. મણિપુરની કુલ વસ્તીના 53 ટકા મેઇતેઈ સમુદાયનો હિસ્સો છે. આ સમુદાય મોટે ભાગે ઇમ્ફાલ ખીણની આસપાસ રહે છે. તે જ સમયે, આદિવાસીઓ નાગા અને કુકી મણિપુરની વસ્તીના લગભગ 40 ટકા છે, જે હિલ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રહે છે.