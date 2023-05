કોઈ બેરિકેડિંગ તોડ્યા નથી કે મોદી વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા નથી – વિનેશ ફોગાટ

રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર પર કુસ્તીબાજો પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી અને તેમનો વિરોધ ચાલુ છે. કુસ્તીબાજો ભારતીય ફેડરેશનના વડા અને ભાજપના સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહના રાજીનામા અને ધરપકડની માંગ પર અડગ છે. તેમને ખેડૂતોનું સમર્થન પણ મળ્યું છે. સોમવારે ઘણા ખેડૂતોએ વિરોધમાં જોડાવા માટે પોલીસ બેરીકેટ્સ તોડી નાખ્યા હતા, જોકે દિલ્હી પોલીસે કોઈપણ અપ્રિય ઘટનાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ દરમિયાન વિનેશ ફોગટ કહે છે કે બેરિકેડિંગ તોડવામાં આવ્યું નથી, વધુ લોકો આવ્યા હતા.

વિનેશ ફોગાટે કહ્યું કે પોલીસ દરેક વ્યક્તિને બહાર કાઢશે. આપણા ઘણા લોકો આવી રહ્યા છે કે તેમની ધીરજ નથી રહી. પોલીસે પણ વિચારવું જોઈએ. આપણા લોકોએ મોદી વિરોધી નારા લગાવ્યા નથી. ધરણાને બગાડવા માંગતા કેટલાક અસામાજિક તત્વો આવા કામો કરી રહ્યા છે અને અમે તેમને સમર્થન આપતા નથી. ખેડૂતો દ્વારા કુસ્તીબાજોના પ્રદર્શનને હાઈજેક કરવાના સવાલ પર વિનેશ ફોગાટે કહ્યું કે ખેડૂતો અમારા વડીલો છે. તેને હાઇજેક ના કહેવાય. તેને અલગ નામ આપવું જોઈએ નહીં.

Farmers break through Delhi Police barricades to join protesting wrestlers at Jantar Mantar



જેઓ કુસ્તીને ટેકો આપે છે તેઓએ ટેકો આપવો જોઈએ – વિનેશ ફોગાટ

રેસલર ફોગાટનું કહેવું છે કે તેઓ બધા બજરંગ બલીની સાથે તમામ પ્રકારના ભગવાનમાં માને છે. અમે કુસ્તીનું સમર્થન કરીએ છીએ. જે પણ કુસ્તીને ટેકો આપવા માંગે છે અને અમારી પીડા સમજતી તમામ છોકરીઓએ અમારું સમર્થન કરવું જોઈએ. વાસ્તવમાં, ઘણા ખેડૂતો સવારે બેરિકેડ તોડતા જોવા મળ્યા હતા. ઘણા વીડિયો વાયરલ થયા. ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ પ્રણવ તાયલનું કહેવું છે કે આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ખેડૂતો વિરોધ સ્થળ પર પહોંચવાની ઉતાવળમાં હતા.

#WATCH | Farmers break through police barricades as they join protesting wrestlers at Jantar Mantar, Delhi

The wrestlers are demanding action against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over allegations of sexual harassment. pic.twitter.com/k4d0FRANws

— ANI (@ANI) May 8, 2023