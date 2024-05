IPL 2024: RCB એ પંજાબને 60 રને હરાવ્યું

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB), ફાફ ડુ પ્લેસિસની આગેવાનીમાં એક શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો. આ જીત સાથે RCB ટીમ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2024 સીઝનના પ્લેઓફની રેસમાં યથાવત છે. ગુરુવારે ધર્મશાલાના HPCA સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં RCBએ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ને 60 રનથી હરાવ્યું. આ હાર સાથે પંજાબની ટીમ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. જ્યારે RCB હજુ પણ દાવેદારોમાં છે. બેંગલુરુએ અત્યાર સુધી 12માંથી 5 મેચ જીતી છે. આ ટીમ હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં 7માં નંબર પર છે. જ્યારે પંજાબ 8મા સ્થાનેથી 9મા સ્થાને સરકી ગયું છે. પંજાબે 12માંથી માત્ર 4 મેચ જીતી છે.

મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા RCBએ 242 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જવાબમાં પંજાબની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી અને તેણે માત્ર 6 રનમાં પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી જોની બેરસ્ટો અને રિલી રોસોએ બીજી વિકેટ માટે 31 બોલમાં 65 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને સંભાળી લીધી હતી. રોસોએ 27 બોલમાં 61 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે બેયરસ્ટોએ 16 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય શશાંક સિંહે 19 બોલમાં 37 રનની ઇનિંગ રમી હતી. પરંતુ ટીમને કોઈ જીત અપાવી શક્યું ન હતું. બેંગલુરુ તરફથી મોહમ્મદ સિરાજે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે સ્વપ્નિલ સિંહ, કર્ણ શર્મા અને લોકી ફર્ગ્યુસને 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.

