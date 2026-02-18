IPAC વિવાદ: મમતા સરકાર પર પુરાવાઓ સાથે છેડછાડના ગંભીર આરોપ

નવી દિલ્હીઃ બંગાળની ચૂંટણી પહેલાં રાજકીય તાપમાન વધ્યું છે. બંગાળમાં થયેલી iPAC રેડ વિવાદ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે. આ એફિડેવિટમાં પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જી પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. એજન્સીનો દાવો છે કે તપાસમાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે પ્રભાવ, સત્તા અને Z+ સુરક્ષાનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
EDએ સીધો મમતા બેનર્જી પર નિશાન સાધતાં આરોપ લગાવ્યો છે કે ડિજિટલ પુરાવાઓ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે. એફિડેવિટમાં EDએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં “કાનૂનહીનતા” છે અને નિષ્પક્ષ તપાસ માટે આ મામલો CBIને સોંપવો જોઈએ.
IPAC ઓફિસમાંથી CCTV સ્ટોરેજ દૂર કરાયું
ડિજિટલ પુરાવા અંગે EDએ સૌથી મોટો આરોપ મૂક્યો છે. એફિટેવિટ મુજબ IPAC ઓફિસમાં કોમ્પ્યુટર ડેટાનો બેકઅપ લેવા દેવામાં આવ્યો નહોતો. CCTV સ્ટોરેજ ડિવાઇસ દૂર કરી દેવામાં આવ્યા અને તપાસ પહેલાં જ રેકોર્ડ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ આ માત્ર વહીવટી ભૂલ નથી પરંતુ આયોજનબદ્ધ રીતે પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ છે, જે કાયદા મુજબ ગંભીર ગુનો બને છે.
મુખ્ય મંત્રીની Z+ સુરક્ષાથી દબાણ બનાવાયું
EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે મુખ્ય મંત્રીની Z+ સુરક્ષાનો ઉપયોગ કરીને તપાસ એજન્સીઓ અને સાક્ષીઓ પર દબાણ બનાવાયું હતું. એજન્સીએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે Z+ સુરક્ષા વ્યક્તિની સલામતી માટે હોય છે; જો તેનો ઉપયોગ તપાસને પ્રભાવિત કરવા અથવા એજન્સીઓને ડરાવવા માટે થાય તો તે સત્તાનો દુરુપયોગ અને બંધારણી નૈતિકતાનું ઉલ્લંઘન ગણાય.
પશ્ચિમ બંગાળમાં કાનૂનનું રાજ ખતમ
EDએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે રાજ્યમાં કાનૂનહીનતા છે અને નિષ્પક્ષ તપાસ માટે CBIને જવાબદારી સોંપવી જોઈએ, કારણ કે સ્થાનિક પોલીસ પર વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ નથી. એજન્સી મુજબ આ માત્ર ફોજદારી તપાસ નહીં પરંતુ બંધારણીય શાસનની નિષ્ફળતાનો મુદ્દો છે.