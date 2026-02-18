સલમાનની ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડ સોમી અલી સલીમ ખાન માટે લખી ભાવુક પોસ્ટ

સલમાન ખાનની ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડ સોમી અલીએ સલીમ ખાન માટે એક ભાવનાત્મક નોંધ લખી છે. જાણો તેણીએ તેના વિશે શું કહ્યું.

બોલિવુડના દિગ્ગજ પટકથા લેખક અને સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાન મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ડૉક્ટરોની એક ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સલીમ ખાનને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા છે. આખો ખાન પરિવાર સતત હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ રહ્યો છે, જ્યારે ચાહકો સલીમ ખાનના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે સતત પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન સલમાન ખાનની ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડ અને અભિનેત્રી સોમી અલીએ સલીમ ખાન માટે એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે, જેમાં તેણે સલીમ ખાનને તેના પિતા ગણાવ્યા છે અને તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે.

સોમી અલીએ સલમા ખાન અને હેલન સાથે સલીમ ખાનનો ફોટો શેર કર્યો. તેણીએ એક લાંબી ભાવનાત્મક નોંધ પણ લખી. તેમાં તેણીએ લખ્યું, “સલીમ ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે તે સાંભળીને મારું હૃદય તૂટી ગયું.”

દુનિયા માટે તેઓ એક મહાન અને પ્રખ્યાત લેખક છે જેમણે અમિતાભ બચ્ચન જેવા સ્ટાર્સને સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી અને શોલે જેવી શાનદાર ફિલ્મો બનાવી. મારા માટે તેઓ એક પિતા જેવા હતા. તેમના ઘરમાં રહેતા મને પુત્રીની જેમ પ્રેમ કરવામા આવતો, તેમની સાથે ભોજનમાં સામેલ કરવામાં આવતી, અને શ્રદ્ધા વિશેની ચર્ચાઓમાં પણ હું જોડાતી, જ્યાં બધા ધર્મોનું સન્માન કરવાની વાત થતી.

તેમણે મને શીખવ્યું કે ભગવાન અંધવિશ્વાસ કરતાં મહાન છે અને વાર્તા કહેતી વખતે સત્ય હંમેશા નાટક પાછળ છુપાયેલું હોવું જોઈએ. તેમની પ્રતિભાએ સિનેમાનો ઇતિહાસ રચ્યો. તેમની માનવતાએ લોકોને પ્રેરણા આપી. હું તેમની શક્તિ અને ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરું છું. તે મારા માટે શબ્દો કરતાં વધુ મહત્વ ધરાવે છે.

મંગળવારે સવારે સલીમ ખાનને લીલાવતી હોસ્પિટલના ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે શરીરમાં સોજો આવવાની ફરિયાદ કરી હતી. તેમની તબિયત બગડતી હોવાના સમાચાર મળતા જ સલમાન ખાન અને તેમનો પરિવાર તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દોડી ગયા હતા. મોડી રાત્રે, એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે સલીમ ખાનને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા છે. પરિવારના સભ્યો હોસ્પિટલમાં આવવાનું ચાલુ છે.

