પાકિસ્તાનમાં સત્તાસંઘર્ષ, આર્મી વિરુદ્ધ  શાહબાઝ શરીફ સરકાર

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનમાં આર્મી અને શાહબાઝ સરકાર વચ્ચેનો તણાવ ફરી એક વાર ખૂબ વધી ગયો છે. પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર નોકરીમાં પાંચ વર્ષનો વધારો ઇચ્છે છે, જેથી તેઓ 2030 સુધી પોતાની પકડ જાળવી શકે. શહબાઝ શરીફની સરકાર કહે છે કે મુનીરનો કાર્યકાળ પહેલેથી જ 2027 સુધી છે, તેથી હમણાં કોઈ નવો આદેશ આપવાની જરૂર નથી. પરંતુ વાસ્તવિક ટકરાવ માત્ર કાર્યકાળ વધારવા વિશે નથી, પરંતુ સમગ્ર સિસ્ટમ પર કાબૂ મેળવવા અંગે છે.
જો મુનીરને નવો કાર્યકાળ મળે છે, તો તેઓ બે વારના સામાન્ય ચૂંટણી સુધી સત્તા પર પોતાનો દબદબો જાળવી રાખશે. આને કારણે નવાઝ શરીફની પાર્ટી (PML-N) પણ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. કેટલાક લોકો તેને ફરજિયાત સમાધાનનો રસ્તો ગણાવી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાકને ભય છે કે મુનીરનો દબદબો વધુ વધી જશે.
મુનીરે પાર્ટીને મનાવવા માટે વચન આપ્યું છે કે તેઓ PML-N ને આગામી પાંચ વર્ષમાં ફરી સત્તામાં લાવવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ પાર્ટી તેનાથી ખુશ નથી. તેમનો નવો પ્રસ્તાવ છે — હમણાં બે વર્ષનું એક્સ્ટેન્શન અને પછી 2027થી બાકી પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ.
એ દરમિયાન અસીમ મુનીરે વિદેશી દેશો (જેમ કે કતાર) સાથે પણ સંપર્ક કર્યો છે અને પાકિસ્તાની આર્મીમાં પોતાના મનપસંદ અધિકારીઓને મહત્વપૂર્ણ પદો પર નિયુક્ત કર્યા છે. ISIના પ્રમુખ સહિતના અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ તેમની નજીકના ગણાય છે. રાજકીય દબાણ વધારવા માટે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ISI એ રસ્તાઓ પર ધાર્મિક સંગઠનો (જેમ કે તેહરીક-એ-લબ્બૈક પાકિસ્તાન)ને સક્રિય કર્યા છે જેથી સરકાર પર દબાણ સર્જી શકાય. એ સાથે જ વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ અરજીઓ પણ દાખલ કરાવવામાં આવી છે.