દિલ્હીમાં પ્રદૂષણને નાથવા કૃત્રિમ વરસાદની ટ્રાયલ આજે

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં જો હવામાન અનુકૂળ રહ્યું તો રેખા સરકાર મંગળવારે ક્લાઉડ સીડિંગ (કૃત્રિમ વરસાદ) કરવાનો પ્રયાસ કરે એવી શક્યતા છે. એ પહેલાં હવામાન વિભાગે સોમવાર અને મંગળવારે વાદળછાયું આકાશ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સોમવારે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોવા છતાં મંત્રીઓ છઠ્ઠ પૂજા કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત હોવાથી ક્લાઉડ સીડિંગ થઈ શક્યું નહોતું. એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે મંગળવારની સવારે છઠ્ઠ પૂજા હોવાથી ક્લાઉડ સીડિંગ શક્ય નહીં બને, પરંતુ જો સાંજે સુધી હવામાન અનુકૂળ રહ્યું તો આ કામ જરૂર કરવામાં આવશે.
આ વર્ષે હવામાનની અણગમતી પરિસ્થિતિઓને કારણે રાજધાનીમાં ક્લાઉડ સીડિંગના પ્રયાસો અનેક વખત મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. ભાજપની આગેવાનીવાળી દિલ્હી સરકારે 23 ઓક્ટોબરે બુરાડીથી કાનપુર રૂટ પર IIT કાનપુરની મદદથી પ્રથમ પરીક્ષણ કર્યું હતું.
દિલ્હીના પર્યાવરણ મંત્રી મંજિંદર સિંહ સિરસાએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે રાજધાનીમાં આજે પ્રથમ ક્લાઉડ સીડિંગ ટ્રાયલ કરવામાં આવશે. કાનપુરમાં દૃશ્યતા (વિઝિબિલિટી) સુધર્યા બાદ આ કામ માટેનું વિમાન દિલ્હી આવશે.
તેમણે કહ્યું હતું કે કાનપુરમાં હાલમાં દૃશ્યતા 2,000 મીટર છે અને તે 5,000 મીટર સુધી પહોંચતાં જ વિમાન ટ્રાયલ માટે ઉડાન ભરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાનપુરમાં દૃશ્યતા સુધરતાં જ ફ્લાઇટ દિલ્હી આવશે અને ક્લાઉડ સીડિંગ ટ્રાયલ આજે કરવામાં આવશે.
ટ્રાયલનો શું છે હેતુ?
આ ટ્રાયલનો હેતુ રાજધાનીમાં વાયુ પ્રદૂષણનો સામનો કરવા માટે કૃત્રિમ વરસાદ કરાવવાનો છે. આ શિયાળામાં વધતા પ્રદૂષણને ઘટાડવા માટે દિલ્હીની સરકારની મોટી વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે.
પ્રયોગ થઈ ચૂક્યો છે
સરકારે ગયા અઠવાડિયે બુરાડી વિસ્તારમાં એક ટેસ્ટ ફ્લાઇટ પણ કરી હતી. ટેસ્ટ દરમિયાન આર્ટિફિશિયલ વરસાદ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સિલ્વર આયોડાઇડ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડના થોડી માત્રામાં કમ્પાઉન્ડ વિમાનમાંથી છોડવામાં આવ્યા હતા.