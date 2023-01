અત્યાર સુધીની સૌથી ભીષણ વિન્ટર હીટવેવની ચપેટમાં યુરોપ

બર્નઃ શિયાળામાં યુરોપમાં જો તમે બરફના પહાડોની કલ્પના કરી રહ્યા છો, તો ભૂલી જાઓ, કેમ કે નવા વર્ષ 2023 પહેલાં મધ્ય યુરોપીય દેશોમાં હવામાન અચાનક ટી-શર્ટ પહેરવા લાયક થઈ ગયું છે. કેટલાય લોકોને કડકડતી ઠંડીથી અચાનક થોડી રાહત જરૂર મળી છે, પણ જળવાયુ પરિવર્તનના નિષ્ણાતો એને ખતરાની ઘંટી કહી રહ્યા છે.

યુરોપની સેંટિનલ-2 સેટેલાઇટએ પહેલી જાન્યુઆરીએ સ્વિસ આલ્પ્સમાં એલ્ટડોર્ફ શહરના ફોટો લીધા હતા, જ્યાં હાલના સમયે તાપમાન સામાન્ય રીતે (-) બે અને (+) ચાર ડિગ્રીની વચ્ચે રહેતું હોય છે, પણ નવા વર્ષના દિવસોમાં તાપમાન 19.2 ડિર્ગી સેલ્સિયસ સુધી વધી ગયું છે. રાતનું તાપમાન (-) 16 ડિગ્રી રહ્યું છે. આ જ પ્રકારે ડેન્માર્ક, નેધરલેન્ડ, પોલેન્ડ અને ચેક રિપબ્લિક સહિત મધ્ય અને ઉત્તર-પશ્ચિમી યુરોપના અન્ય દેશોમાં તાપમાન ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.

વિશ્વભરના જળવાયુ વૈજ્ઞાનિક અને હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ આ બેમોસમ ગરમી પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. નાસાના જળવાયુ વૈજ્ઞાનિક રયાન સ્ટાફરે યુરોપમાં અસામાન્ય તાપમાન દર્શાવતા ફોટો શેર કરતાં કહ્યું હતું કે મેં આ પ્રકાર પૂર્વાનુમાન ક્યારેય નહીં જોયું. જળવાયુ અસરોને જોવી મુશ્કેલ છે.

One of the most severe winter heatwave in Europe’s modern history visualized over the last 2 days. Hundreds of monthly warm temperature records were broken all over the continent. This is exactly the kind of very abnormal event that is progressively rewriting global climatology. pic.twitter.com/Nb8ImytqYC

